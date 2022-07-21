برقم الهوية.. رابط نتائج قياس التحصيلي 1443.. e-services.qiyas.sa هيئة تقويم التعليم والتدريب

تسيطر عمليات البحث في هذا التوقيت من قبل الطلاب في المملكة العربية السعودية بشكل كبير على محركات البحث بشأن التعرف على نتائج اختبارات التحصيلي في السعودية 1443، وذلك لما تمتلكه هذه الاختبارات من أهمية كبيرة في تحديد قبول الطلاب في الجامعات المختلفة خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع اقتراب موعد حلول العام الدراسي الجديد، وقد نشرت هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية رسميا بعض الاخبار الهامة بخصوص اعلان نتائج الطلاب وموعد طرحها، وسوف نوضح من خلال هذا المقال رابط الاستعلام عن نتائج قياس التحصيلي برقم الهوية فقط أو السجل المدني 1443.

نتائج التحصيلي في السعودية 1443/2022

وقد أصدرت هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية بيان رسمي جاء يتضمن أنه سوف يتم طرح نتائج امتحانات التحصيلي لجميع الطلاب الذين تقدموا خلال الفترة الأخيرة، رسميا اليوم الأربعاء الموافق 20 من شهر يوليو، وذلك بناء على الموعد الرسمي المعتمد من قبل، بعدما انتهت الهيئة بشكل رسمي من رصد النتائج الخاصة بجميع الطلاب في كافة المدن السعودية بشكل عام، ومن المقرر ان يتم ارسال النتائج لجميع الطلاب من خلال أوقات الهواتف الخاصة بهم والمسجلة بالفعل عبر موقع قياس أثناء تسجيل بيانات الاختبار التحصيلي خلال الفترة الماضية، كما يتم طرح كافة النتائج عبر موقع قياس خلال الساعات المقبلة ليتم الاستعلام عنها الكترونيا من قبل الطلاب واولياء الأمور باستخدام رقم الهوية او الرقم المدني.

كيفية الاستعلام عن نتائج التحصيلي في السعودية 1443

وقد أكدت هيئة تقويم التعليم في السعودية إمكانية استخراج نتائج الطلاب من خلال موقع المركز الوطني قياس، عن طريق اتباع الخطوات التالية مباشرة.