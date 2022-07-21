نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افضل لاعب داخل افريقيا.. موعد اعلان حفل جائزة افضل لاعب في افريقيا واسماء المرشحين لاستلام الجائزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتجه الأنظار مساء اليوم الخميس الموافق الواحد والعشرين من شهر يوليو الجاري إلى العاصمة المغربية الرباط لمتابعة وقائع توزيع جوائز الأفضل في افريقيا عن الموسم الماضي 2021 حيث يتنافس على جائز أفضل لاعب في القارة السمراء لهذا العام وهم الثلاثي السنغالي ساديو ماني لاعب بايرن ميونيخ الألماني وليفربول الانجليزي السابق وزميله الآخر السنغالي لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي إدوارد ميندي والمصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.

موعد إعلان جائزة أفضل لاعب في افريقيا

ومن المقرر أن يتم إقامة حفل جوائز الأفضل في أفريقيا من قبل الاتحاد الإفريقي الكاف اليوم الخميس في مدينة الرباط بالمغرب في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وتم إعلان الاتحاد الأفريقي من قبل الكاف أن الحفل سوف يقام قبل نهائي كأس الأمم الأفريقية للسيدات والتي تقام في المغرب أيضاً والتي من المقرر إقامتها مساء السبت المقبل الموافق الثالث والعشرين من شهر يوليو الجاري.

المرشحين لـ جائزة أفضل لاعب داخل افريقيا

ويأتي ترشح السنغالي ساديو ماني لجائزة الأفضل في القارة السمراء للعام الثاني على التوالي بعد العام 2019 وحقق ساديو ماني البالغ من العمر 30 عام لقب كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021 كما حقق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية بالإضافة إلى الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا قبل الخسارة في النهائي أمام ريال مدريد.

فيما ترشح محمد صلاح حامل لقب نسختي عام 2017 و2018 بعد التألق اللافت في الموسم الماضي وتحقيق جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز كما حقق لقب بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية ولكنه فشل في الحصول على بطولة دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى فشل الوصول إلى نهائيات كأس العالم وخسارة نهائي كأس الأمم الأفريقية أمام منافسه ساديو ماني وزميله الآخر السنغالي إدوارد ميندي.

فيما يأتي الحارس السنغالي الكبير في المرتبة الثالثة من حيث الترشيحات حيث لم يحقق أي لقب كبير في الموسم الماضي سواء بطولة كأس الأمم الأفريقية والوصول إلى نهائيات كأس العالم رفقة منتخب أسود الترانجا.