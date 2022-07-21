نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام حساب المواطن برقم الهوية وموعد صرف الدفعة 57 للمستفيدين من البرنامج في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية استعلام حساب المواطن برقم الهوية للمستفيدين من برنامج الدعم الإضافي المقدم من وزارة الموارد البشرية بموجب أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين. ويعد برنامج حسابات المواطنين هو أحد برامج الدعم التي تقدمها حكومة المملكة لمواطنيها الراغبين في الاستفادة منه. ويرغب العديد من المسجلين بالبرنامج معرفة خطوات استعلام حساب المواطن برقم الهوية.

استعلام حساب المواطن برقم الهوية

من الجدير بالذكر أن البرنامج يستند على تقديم راتب شهري للمسجلين وتقدمه حكومة المملكة على هيئة دعم نقدي. وتم توجيه الدعم الإضافي بشكل خاص للأسر المحتاجة والأسر ذات الدخل المنخفض. بالإضافة إلي ذلك فقد حدد البرنامج في اخر تعديلات له انه يحق لحاملي بطاقة التنقل والفرد المستقل الراغب من العمر 18 عام. موعد إعلان اهلية حساب الموٌاطن للمستفيدين الجدد.

كيفية استعلام حساب المواطن برقم الهوية

كشفت وزارة الموارد البشرية للمستفيدين والمسجلين بالبرنامج خطوات الاستعلام عن حَساب الموُاطن برقم الهوية. ويتم صدور الراتب الشهري للمستفيدين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. استعلام حساب المواطن وخطوات التحقق من الاهلية للمستفيدي

ويتم الاستعلام عن البرنامج من خلال اتباع الخطوات التالية:

يجب الولوج إلي الرابط الرسمي البوابة الإلكترونية.

ويجب بعد ذلك تحديد الخدمات الإلكترونية.

تسجيل الدخول من خلال الاسم وكلمة المرور للمستفيد.

الضغط على تبويب استعلام حساب المواطن.

يجب إدخال رقم الهوية للمستفيد.

الآن يتوجب عليك كتابة رمز التحقق المرئي.

ثم الضغط على تبويب استعلام.

موعد صرف حساب الموُاطن لهذا الشهر

بالإضافة إلي ما سبق ذكره فان موعد نزول حساب المواطن للمستفيدين والمسجلين الجدد دفعة 57 لشهر أغسطس. يكون في يوم الأربعاء الموافق 10 أغسطس 2022 المتوافق مع 12 محرم 1444هـ. كما يمكنك التعرف على خطوات تقديم طلب اعتراض حساب المواطن 1443 بسهولة عبر النفاذ الوطني.

تسجيل الأرملة في حساب المواطن

علاوة على ذلك فقد حدد برنامج حساب المواطن إجراءات تسجيل الأرملة بين المستحقين لها بعد وفاة زوجها سواء كان لها معالون أم لا.

وأكد البرنامج أنه يمكن للأرملة التسجيل وإضافة المعالين وإرفاق المستندات التي يطلبها البرنامج. مثل صك حصر الورثة أو شهادة ميلاد المعالين أو بطاقة الأسرة. بالإضافة إلي ذلك وضحنا حاسبة حساب المواطن التقديرية.

وكان البرنامج ذكر انه في حالة وجود عقد أيجار موحد يعمل البرنامج على التحقق منه بواسطة منصة الإيجار دون الحاجة إلى إرفاق أي مستند.

ونتيجة لذلك فأن برنامج حساب المواطن حدد قبل أيام 4 قنوات رسمية. وتم أطلاقها لتلقي الطلبات من المواطنين والمستفيدين بخصوص الأهلية وتقديم المقترحات والشكاوى.