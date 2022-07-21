“Link” رابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا الجزائر 2022 .. موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

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رابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا الجزائر 2022 .. موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات حالة من الترقب والانتظار تسيطر على كافة طلاب شهادة البكالوريا في الجزائر بشكل عام وكذلك أولياء الأمور في هذه الساعات، لكي يتم التعرف على نتائج امتحانات دورة 2022 الخاصة بشهادة البكالوريا في الجزائر في جميع الولايات المختلفة، وذلك بعدما أنتهى الطلاب من أداء الامتحانات وقد أعلنت الوزارة على الفور انطلاق اعمال تصحيح الامتحانات في اطار التمهيد لكي يتم طرح نتائج الطلاب بشكل الكتروني من خلال الموقع المفعل، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط مباشر وكيفية الاستعلام عن نتائج البكالوريا في الجزائر وكشوفات نتائج ومعدلات الطلاب.
نتائج البكالوريا في الجزائر 2022 جميع الولايات
وقد نشرت وزارة التربية الوطنية في الجزائر رسميا بيان خلال الساعات الأخيرة، يتضمن أنه من المقرر ان يتم إعلان نتائج البكالوريا في الجزائر 2022 الكترونيا خلال الساعات القليلة المقبلة، وكذلك طرح رابط نتائج الباك التي سوف تموت متاحة اليوم منذ الساعة الرابعة عصراً، وقد حاء ذلك بالتزامن مع مرور نتائج الطلاب بالمرحلة الأخيرة لها وهي رصد النتائج قبل إعلانها، حيث ستكون النتائج في حالة جاهزية قصوى، وسيتم الإعلان عنها رسمياً في بيان رسمي، وقد اشارت الوزارة أيضا انها سوف تقوم بالإعلان عن أسماء الطلاب الأوائل المتفوقين، كما أنه سيتم الإعلان عن تكريمهم، وذلك بعدما اكدت الوزارة انها قد انهت كافة اعمال تصحيح الامتحانات الخاص بالطلاب بشكل الكتروني، ليتم طرح النتائج من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في الجزائر التابع لوزارة التربية والتعليم.
كيفية الاستعلام عن نتائج شهادة البكالوريا في الجزائر 2022
وقد أعلنت وزارة التربية الوطنية أنه سوف يتم تفعيل رابط موقع الديوان الوطني لكي يتم استخراج نتائج البكالوريا من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.
- في البداية يجب ان يتم الدخول مباشرة الى موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في الجزائر.
- ومن ثم يتم اختيار الاستعلام عن نتائج الطلاب.
- يتم اختيار الاستعلام عن نتائج البكالوريا في الجزائر.
- يتم تحديد الولاية الخاصة بالطالب بشكل صحيح.
- ثم يتم ادخال رقم التسجيل واسم الطالب.
- يتم اختيار ايقونة استخراج النتيجة لتظهر مباشرة على الفور عبر الموقع.
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