أستراليا تواجه تفشيا جديدا لـ كورونا.. ومعدل قياسى للوفيات

جدة - نرمين السيد - أبلغت أستراليا عن أحد أعلى معدلات الوفيات اليومية بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، اليوم الخميس، بينما تقترب من مستويات قياسية، حيث تكافح السلطات للتغلب على متغيرات أوميكرون شديدة العدوى.





ووفقًا لوكالة "رويترز"، رصدت أستراليا أعلى أرقام يومية منذ موجة "أوميكرون" الأولى فى وقت سابق من هذا العام، بواقع 89 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا يوم الخميس و90 يوم الأربعاء، فيما سجلت ما يزيد عن 55 الفًا و600 إصابة جديدة، وهو أعلى مستوى منذ 18 مايو.

وقال رئيس الوزراء أنتونى ألبانيز إن قادة الولايات ومسؤولى الصحة الفيدراليين لم يوصوا بجعل الكمامات إلزامية فى الأماكن المغلقة، على الرغم من دعوات بعض الأطباء للقيام بذلك.

وتجنبت أستراليا ارتفاع عدد الوفيات الذى شوهد فى بلدان أخرى خلال الموجات الأولى من "كورونا" بفضل المستويات العالية من الامتثال العام لقيود التباعد الاجتماعى الصارمة.

ورغم ذلك، هناك القليل من الرغبة العامة فى العودة إلى مثل هذه الإجراءات لهزيمة الزيادة الأخيرة فى عدد الإصابات وقد قاوم ألبانيز ضغوطًا من بعض خبراء الصحة لفرض استخدام القناع.

وقال ألبانيز لراديو "ABC": "ليس من الجيد أن يكون هناك تفويض ما لم يتم تنفيذه"، مضيفًا أن على مسؤولى الصحة أيضًا أن يأخذوا فى الحسبان آثار القيود الصارمة على الصحة العقلية.

وتدفع أحدث موجة من "أوميكرون" عدد الأشخاص المصابين بـ كوفيد 19 فى المستشفيات الأسترالية بالقرب من الذروة التى وصلت إليها فى يناير، حيث يوجد حوالى 5350 مريضًا فى المستشفيات.

وحثت السلطات الشركات على السماح للموظفين بالعمل من المنزل وأوصت الأشخاص بالحصول على جرعة معززة بشكل عاجل، مع حصول حوالى 71 % فقط من السكان المؤهلين على معززاتهم. حوالى 95% من الأشخاص فوق 16 عامًا تناولوا جرعتين.

وتعد المتغيرات الجديدة من فيروس كورونا "BA.4 / 5"، جيدة فى التهرب من الحماية المناعية الناتجة عن التطعيم أو العدوى السابقة وهو ما أدى إلى زيادة عدد الإصابات الجديدة على مستوى العالم.

منذ أن بدأ الوباء، أبلغت أستراليا عن حوالى تسعة ملايين حالة إصابة بـ كورونا إضافة إلى 10 آلاف و968 حالة وفاة.