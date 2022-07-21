عدد ضخم.. خسائر روسيا البشرية فى الحرب

جدة - نرمين السيد - وأضاف بيرنز، فى تصريحات لشبكة "إن بى سى" الأمريكية، أن الأوكرانيين تعرضوا لخسائر مقاربة وربما أقل نسبيا من ذلك ولكنها تظل كبيرة.

يذكر أن الجانب الأوكرانى يضع تقديرات لخسائر روسيا أعلى إذ تشير إلى أن نحو 20 ألفا قتلوا فى أبريل فى الجانب الروسى على أيدى القوات الأوكرانية.

ومن جانبها أشارت تقديرات المفوض السامى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى أن أكثر من 5000 مدنى قتلوا خلال الحرب فى أوكرانيا وأصيب حوالى 6500 آخرون.

ووصف بيرنز المرحلة الراهنة من الحرب بأنها أكثر راحة للجانب الروسى حيث إنها تمكنهم من استخدام الأسلحة طويلة المدى وتجنب الخسائر الكبيرة حتى مع الضعف الذى دب فى القوة البشرية المتبقية من الجانب الروسي.