عاجل- استئناف تدفق الغاز الروسى إلى ألمانيا عبر «نورد ستريم1»

جدة - نرمين السيد - وأكد متحدث باسم الشركة المشغلة للأنبوب، الذى يربط بين روسيا وألمانيا، أن الأنبوب "يعمل"، لكن من دون كشف كمية الغاز التى تتدفق، وفقا لما أوردته قناة "فرانس برس" الفرنسية.

يشار إلى أن شركة النفط الروسية "غازبروم"، كانت قد أعلنت الإثنين الماضى، توقف إمدادات الغاز فى خط "نورد ستريم 1" لأسباب خارجة عن إرادتها.

وشهدت أوروبا انخفاضًا فى إمدادات الغاز الروسى، وسط ارتفاع تكاليف الطاقة، بعد أن أدت العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا إلى فرض عقوبات غربية كاسحة على موسكو.