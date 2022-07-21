العالم اليوم - إيرادات تسلا دون التوقعات بالربع الثاني عند 17 مليار دولار

انتم الان تتابعون خبر إيرادات تسلا دون التوقعات بالربع الثاني عند 17 مليار دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 21 يوليو 2022 09:21 صباحاً - جاءت إيرادات شركة تسلا الأميركية دون التوقعات في الربع الثاني من العام الجاري، إذ ارتفعت بنسبة 42 بالمئة لتسجل 16.93 مليار دولار، مقابل 17.1 مليار بحسب توقعات ريفينيتيف.

وسجلت إيرادات الشركة في الربع الأول من العام 18.76 مليار دولار.

وبعكس الإيرادات، جاءت أرباح الشركة بأعلى من التوقعات، حيث سجلت 2.3 مليار دولار.

وأعلنت الشركة عن نتائجها عقب انتهاء التداولات في السوق الأميركية بجسلة الأمس، إذ سجل السهم ارتفاعًا بنسبة 0.80 بالمئة ليغلق عند 742.5 دولار.

وارتفعت هوامش الربح بقطاع السيارات بالشركة، والتي يرأسها الملياردير إيلون ماسك، بنسبة 28.9 بالمئة خلال الربع الثاني، مقابل 32.9 بالمئة في الربع الأول، متأثرة بالتضخم والمنافسة في قطاع إنتاج البطاريات من قبل الشركات الأخرى.

وبلغت إيرادات قطاع إنتاج السيارات 14.6 مليار دولار.

وقال إيلون ماسك الأربعاء إن حجم الإنتاج في مصنع الشركة الجديد في ألمانيا تجاوز ألف سيارة أسبوعيًا في شهر يونيو، كما ويتوقع أن يتجاوز الإنتاج بمصنع الشركة في مدينة أوستن بولاية تكساس الأميركية ألف سيارة أسبوعيًا خلال الأشهر القليلة القادمة.

ومن جهتها أكدت الشركة أنها ستبقى على توقعاتها للنمو السنوي في إنتاج السيارات عند 50 بالمئة في السنوات القادمة.

وعززت تسلا من بنيتها التحتية لمنافذ شحن السيارات بنسبة نمو بلغت 34 بالمئة، كما زادت الشركة من مراكز خدماتها بنسبة 19 بالمئة، وذلك في الربع الثاني من العام الحالي.

ومن جهة أخرى، أعلنت الشركة قيامها بتحويل 75 بالمئة من مشترياتها من عملة بتكوين الرقمية إلى عملات نقدية، مضيفة أن التحويلات أضاف 936 مليون دولار من النقد إلى ميزانية الشركة.