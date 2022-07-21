العالم اليوم - "المملكة القابضة" تستثمر 269 مليون دولار في شركة بريطانية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 21 يوليو 2022 09:21 صباحاً - أعلنت شركة المملكة القابضة السعودية عن استثمار 1.01 مليار ريال سعودي (حوالي 269 مليون دولار) في شركة إم آند جي لخدمات التأمين وإدارة الأصول العالمية المدرجة في بورصة لندن.

وقالت الشركة إن الاستثمار في شركة إم آند جي، التي تدير أصولا تزيد قيمتها عن 370 مليار دولار، يتماشى مع استراتيجيتها للاستثمار في شركات رائدة في السوق العالمية.

وكان صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي للسعودية، قد اشترى حصة تبلغ 16.87 بالمئة من أسهم المملكة القابضة في مايو.

وتعمل المملكة القابضة التي تأسست عام 1980 في قطاعات العقارات والرعاية الصحية والفندقة والتعدين والطيران التجاري، والبنوك، والتواصل الاجتماعي.

يذكر أن الشركة كانت قد سجلت العام الماضي صافي أرباح بقيمة مليار ريال (نحو 266.7 مليون دولار) مقابل خسائر بنحو 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار) في عام 2020.