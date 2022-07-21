العالم اليوم - بريطانيا: روسيا تقترب من ثاني أكبر محطة للطاقة في أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 21 يوليو 2022 09:21 صباحاً - قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الخميس، إن القوات الروسية تقترب على الأرجح من ثاني أكبر محطة كهرباء في أوكرانيا.

وأوضحت الوزارة في نشرتها الدورية اليومية حول الحرب في أوكرانيا، أن القوات الروسية اقتربت من محطة الكهرباء في فوهليهيرسكا، على بعد 50 كيلومترا شمال شرقي مقاطعة دونيتسك.

وتابعت وزارة الدفاع البريطانية قائلة إن روسيا "تعطي الأولوية للاستيلاء على البنية التحتية الوطنية الحيوية مثل محطات الطاقة".

وأضافت أن موسكو ربما تحاول اختراق فوهليهيرسكا كجزء من جهودها لاستعادة الزخم في تقدمها نحو مدينتي كراماتورسك وسلوفيانسك الرئيسيتين.

وعلى الصعيد ذاته، أفادت تقارير بأن القوات الروسية استهدفت اللواء الميكانيكي الأوكراني 92 في منطقة خاركيف، والقوات الأوكرانية بالقرب من سوليدار ومناطق أخرى في دونيتسك بصواريخ عالية الدقة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط أنظمة الدفاع الجوي الروسية 4 مسيرات أوكرانية بالقرب من بلاغوداتوفكا ويافورسكوي في منطقة خاركيف وزوغريس.

كما أسقطت 4 صواريخ من طراز أوراغان بالقرب من فاسيلينكوفو في منطقة خاركيف ونوفورايسك وكراسنوسيلوسكوي وستيبني وتاراس شيفتشينكو في منطقة خيرسون.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الأربعاء، كشف أن الأهداف الجغرافية للعمليات الخاصة في أوكرانيا تغيّرت ولم تعد مقتصرة على منطقة دونباس.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي" عن لافروف قوله: "الأهداف الجغرافية للعمليات الخاصة في أوكرانيا تغيرت من لوغانسك ودونيتسك إلى مناطق أخرى".

وأضاف: "الأمر يتعلق أيضا بمنطقة خيرسون ومنطقة زابوروجيا وعدد من المناطق الأخرى.. هذه العملية مستمرة وستستمر".

وأشار وزير الخارجية الروسية: "إذا سلّم الغرب أسلحة طويلة المدى لكييف فسنطوّر أهدافنا الجغرافية في أوكرانيا إلى مناطق أوسع".

وتابع: "لأننا لا نستطيع أن نسمح للجزء الأوكراني الذي سيسيطر عليه زيلينسكي أو أي شخص يحل محله أن تكون لديه أسلحة من شأنها أن تشكل تهديدا مباشرا على أراضينا وأراضي تلك الجمهوريات التي أعلنت استقلالها".

يشار إلى أن روسيا أمرت، قبل أيام، كافة قواتها الموجودة على الأراضي الأوكرانية بتصعيد وتيرة عملياتها لمنع هجمات أوكرانية "وشيكة" على الجنوب وبقية المناطق التي تسيطر عليها القوات الروسية، فيما قال مسؤول عسكري أوكراني إن روسيا تستعد للمرحلة التالية من هجومها.