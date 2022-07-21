نتائج الصف الثامن 2022.. الآن الاستعلام عن نتيجة شهادة الأساس 2022 ولاية الجزيرة برقم الجلوس عبر موقع البوابة الإلكترونية السودانية

نتائج الصف الثامن 2022.. الآن الاستعلام عن نتيجة شهادة الأساس 2022 ولاية الجزيرة، تزداد عمليات البحث من قبل عدد كبير من الطلاب في جميع الولايات في السودان بشكل عام لكي يتم التعرف على نتائج شهادة الأساس 2022 هذا العام الدراسي، بعدما انتهت امتحانات شهادة الأساس خلال الأيام الأخيرة في مختلف المحافظات بشكل عام في ضوء تطبيق الإجراءات الاحترازية وكافة الإجراءات التي اكدت عليها وزارة التربية والتعليم السودانية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية الاستعلام عن نتائج شهادة الأساس 2022 في السودان في ولاية الجزيرة وكافة الولايات بشكل عام.

نتائج شهادة الأساس في السودان 2022 جميع الولايات

ويترقب كافة الطلاب في جميع ولايات السودان الجزيرة والخرطوم وغيرها من الولايات بشكل عام الإعلان عن نتائج امتحانات شهادة الأساس، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم في السودان بالفعل خلال الساعات الأخيرة عن نتائج الصف الثامن 2022 في عدة ولايات، حيث يتم طرح النتائج في كل ولاية بشكل منفصل، على ان يكون ذلك بعدما تم الانتهاء من أعمال التصحيح والتدقيق والمراجعة ورصد الدرجات الخاصة بجميع الطلاب، وقد كلنتالرزلزك قد اكدت ان نتائج جميع الولايات السودانية بشكل عام سوف يتم طرحها خلال الساعات المقبلة، وذلك من خلال موقع البوابة الإلكترونية نتائج الامتحانات في السودان، حيث كانت قد أكدت ان الموعد الأخير لطرح النتائج واليوم الأربعاء 20 يوليو مع إعلان نتائج الصف الثامن في ولاية الجزيرة 2022 برقم الجلوس والاسم.

كيفية استخراج نتائج شهادة الاساس في السودان 2022

وقد تم تفعيل الرابط الالكتروني المستخدم لكي يتم التعرف على نتائج امتحانات شهادة الاساس في السودان في مختلف الولايات، وذلك من خلال الموقع الرسمي التابع للوزارة، من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.