الصين تسجل 943 إصابة جديدة بفيروس كورونا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 21 يوليو 2022 08:22 صباحاً - قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الخميس، إن بر الصين الرئيسي سجل 943 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء هي 200 مصحوبة بأعراض و743 دون أعراض.

يأتي هذا مقارنة مع 1012 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 150 مصحوبة بأعراض و862 بلا أعراض.

ولم تُسجل أي وفيات جديدة ليظل عددها ثابتا عند 5226.

وسجل بر الصين الرئيسي حتى الأربعاء 228180 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

وفي بكين، قالت الحكومة المحلية إن المدينة لم تسجل أي إصابة محلية جديدة مصحوبة بأعراض، بعد يوم من تسجيل إصابة واحدة. ولم تسجل العاصمة أيضا أي إصابة دون أعراض يوم الأربعاء مثل اليوم السابق.

وفي شنغهاي، أظهرت بيانات الحكومة المحلية تسجيل ثلاث إصابات محلية جديدة مصحوبة بأعراض مقارنة بخمس في اليوم السابق، و14 إصابة بلا أعراض، وذلك مقابل عشر في اليوم السابق.

ورُصدت أربع حالات في شنغهاي خارج مناطق الحجر الصحي بعد عدم رصد مثل هذه الحالات في اليوم السابق.