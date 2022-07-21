أمواج عاتية ورياح قوية.. عاصفة شديدة تضرب نيوزيلندا (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ "رويترز"، أعلنت الأرصاد النيوزيلندية عن تحذيرات شديدة من الطقس فى ويليتجتون والمناطق المجاورة، مع رياح تبلغ سرعتها 130 كيلومترًا فى الساعة (80 ميلًا فى الساعة) وموجات من سبعة أمتار 23 قدمًا تضرب المنطقة.

وتسبب الطقس السيئ فى إلغاء معظم الرحلات الجوية إلى العاصمة وتعليق خدمات العبارات التى تربط الجزيرتين الرئيسيتين فى البلاد، كما أغلقت بعض الطرق بسبب الأمواج التى اقتحمت وانقطعت إحدى ضواحى المدينة الشاطئية.

قال المعهد الوطنى لأبحاث المياه والغلاف الجوى (NIWA) إن سرعة هبوب الرياح وصلت إلى 158 كيلومترًا فى الساعة فى بارينج بوينت، وهو رأس فى الطرف الجنوبى من الجزيرة الشمالية لـ نيوزيلندا بالقرب من ويلينجتون.

وأعلن راديو نيوزيلندا عن طوابير طويلة فى مطار ويلينجتون حيث انتظر الناس لمعرفة ما إذا كانت أى رحلات ستقلع بعد ظهر اليوم، وقال المطار فى تغريدة على "تويتر" إن جزءًا من المشكلة هو الرياح العاتية.

ودخلت حالة الطوارئ حيز التنفيذ فى تيمارو بالجزيرة الجنوبية منذ وقت متأخر من يوم الأربعاء بسبب خطر حدوث الفيضانات بعد أن تضرر أحد السدود مما أدى إلى إخلاء منازل مجاورة.

وفى كرايستشيرش، كان السكان يضطرون للتعامل مع الفيضانات وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 300 أسرة بعد سقوط قطبى كهرباء عبر الطريق، وفقًا لشركة الطاقة أوريون جروب.