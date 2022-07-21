روسيا تعلن توسيع أهداف الحرب فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال لافروف لوكالة الأنباء الروسية "نوفوستى" يوم الأربعاء فى تصريحات نقلتها "رويترز"، إن المهام العسكرية الروسية فى أوكرانيا تتجاوز الآن منطقة دونباس الشرقية.

وأضاف لافروف أن أهداف روسيا ستتوسع أكثر إذا استمر الغرب فى إمداد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى مثل أنظمة الصواريخ عالية الحركة (HIMARS) الأمريكية الصنع.

وتابع: "هذا يعنى أن المهام الجغرافية ستمتد أبعد من الخط الحالى".

وقالت الإدارة التى نصبتها روسيا فى منطقة زابوريجيه الأوكرانية، إن أوكرانيا شنت غارة بطائرة مسيرة على محطة للطاقة النووية هناك، لكن المفاعل لم يتضرر.

وذكرت "رويترز" أنها لم تتمكن التحقق بشكل مستقل من النبأ، وأنه لم يصدر تعليق فورى من المسؤولين الأوكرانيين.

ومن جانبها قالت القوات الأوكرانية فى منشور على "فيسبوك" إنها لا ترى علامات على أن الروس ينشئون مجموعات هجومية خاصة لشن هجوم جديد.