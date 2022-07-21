نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “حصري” حجز موعد تحديث بيانات للسوريين .. إليك الرابط وطريقة التسجيل الصحيحة على e-randevu.goc.gov.tr في المقال التالي

عمر شويل - جدة حجز موعد تحديث بيانات 2022 للسوريين، يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية حجز موعد تحديث البيانات للسوريين، وذلك لكل من لديهم الحماية المؤقتة أو من يدرجوا تحت الحماية الدولية، إضافة إلى إمكانية القيام بتغيير أو تعديل هذا الموعد عبر عدة خطوات نوضحها لكم في السطور التالية، كما سنوضح لكم أيضًا معرفة حجز الموعد.

حجز موعد تحديث بيانات السوريين 2022

يهدف نظام تحديث البيانات الخاص بالسوريين إلى تحديث البيانات التي حصلت عليها الإدارة العامة للهجرة عنك وعن أسرتك أثناء تسجيلك الأول في نظام الهجرة التركي وتزويدك بأحدث المعلومات حول الخدمات والدعم المقدم نظام البيانات في تركيا منذ التسجيل الأول، ربما كانت هناك بعض التغييرات في حياتك أو حياتك الأسرية، مثل زيادة عدد الشامات الجديدة، وربما الوفاة، وربما انتقلت إلى منزل آخر، أي عنوانك أو رقم هاتفك، حيث أن نظام تحديث البيانات لأنه عرضة للتغيير، وكذلك التعرف على احتياجات السوريين وتلبية احتياجاتهم من التعليم والتوظيف وتوزيع المساعدات والحصول على الخدمات الطبية.

وأخيرًا، يجب تحديث البيانات حتى تتمكن تركيا من الاستمرار في استخدام المساعدة والخدمات التالية:-

السكن

رعاية صحية

توظيف

التعليم

دعم اجتماعي

والمرافق الأخرى

ما هي المستندات التي أحتاج لتقديمها لمقابلة تحديث البيانات؟

ننسى جميع المستندات التكميلية من تركيا وسوريا، بما في ذلك جوازات السفر ودفاتر الأسرة وشهادات الزواج وكملك ورخص القيادة والدبلومات وشهادات الطلاب وبطاقات التقارير المدرسية ووثائق التحقق من العنوان مثل عقود الإيجار، يرجى إحضارها بدون فواتير الكهرباء والمياه والغاز أو نموذج بيان العنوان من الذي حددته.

إذا كنت أنت أو عائلتك من ذوي الاحتياجات الخاصة، فتذكر إحضار المستندات ذات الصلة مثل الشهادات الطبية أو شهادات الإعاقة من الأطباء / المستشفيات التركية أو السلطات السورية كلما أمكن ذلك.

رابط تحديث بيانات الكملك 2022

إذا كنت ترغب في حجز تحديث للبيانات، فهناك ثلاث طرق للقيام بذلك، والتي منها الأتي:-

يمكنك الاتصال بمكتب الهجرة في منطقتك.

يمكنك الحجز عبر الإنترنت على موقع الحكومة التركية

يمكنك إجراء حجز عن طريق الاتصال بمركز اتصال مكتب الهجرة على 157.

معلومات مهمة حول نظام المواعيد لتحديث البيانات السورية

قبل أن تبدأ عملية الحجز لتحديث البيانات السورية، تحتاج إلى معرفة أهم التفاصيل ومواعيد الحضور قبل إجراء الحجز.

يستخدم هذا النظام لتحديث البيانات وإجراء الحجوزات الدولية والمحمية مؤقتًا للأجانب.

ستحتاج إلى إحضار جواز السفر أو دفتر العائلة أو الهوية في يوم الحجز.

يمكن لما يصل إلى 15 شخصًا (بما في ذلك الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا) إجراء حجوزات التجديد.

معلومات هامة حول مشروع تحديث البيانات مجاني