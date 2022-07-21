نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “حصري” حجز موعد تحديث بيانات للسوريين .. إليك الرابط وطريقة التسجيل الصحيحة على e-randevu.goc.gov.tr في المقال التالي
عمر شويل - جدة حجز موعد تحديث بيانات 2022 للسوريين، يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية حجز موعد تحديث البيانات للسوريين، وذلك لكل من لديهم الحماية المؤقتة أو من يدرجوا تحت الحماية الدولية، إضافة إلى إمكانية القيام بتغيير أو تعديل هذا الموعد عبر عدة خطوات نوضحها لكم في السطور التالية، كما سنوضح لكم أيضًا معرفة حجز الموعد.
حجز موعد تحديث بيانات السوريين 2022
يهدف نظام تحديث البيانات الخاص بالسوريين إلى تحديث البيانات التي حصلت عليها الإدارة العامة للهجرة عنك وعن أسرتك أثناء تسجيلك الأول في نظام الهجرة التركي وتزويدك بأحدث المعلومات حول الخدمات والدعم المقدم نظام البيانات في تركيا منذ التسجيل الأول، ربما كانت هناك بعض التغييرات في حياتك أو حياتك الأسرية، مثل زيادة عدد الشامات الجديدة، وربما الوفاة، وربما انتقلت إلى منزل آخر، أي عنوانك أو رقم هاتفك، حيث أن نظام تحديث البيانات لأنه عرضة للتغيير، وكذلك التعرف على احتياجات السوريين وتلبية احتياجاتهم من التعليم والتوظيف وتوزيع المساعدات والحصول على الخدمات الطبية.
وأخيرًا، يجب تحديث البيانات حتى تتمكن تركيا من الاستمرار في استخدام المساعدة والخدمات التالية:-
- السكن
- رعاية صحية
- توظيف
- التعليم
- دعم اجتماعي
- والمرافق الأخرى
ما هي المستندات التي أحتاج لتقديمها لمقابلة تحديث البيانات؟
ننسى جميع المستندات التكميلية من تركيا وسوريا، بما في ذلك جوازات السفر ودفاتر الأسرة وشهادات الزواج وكملك ورخص القيادة والدبلومات وشهادات الطلاب وبطاقات التقارير المدرسية ووثائق التحقق من العنوان مثل عقود الإيجار، يرجى إحضارها بدون فواتير الكهرباء والمياه والغاز أو نموذج بيان العنوان من الذي حددته.
إذا كنت أنت أو عائلتك من ذوي الاحتياجات الخاصة، فتذكر إحضار المستندات ذات الصلة مثل الشهادات الطبية أو شهادات الإعاقة من الأطباء / المستشفيات التركية أو السلطات السورية كلما أمكن ذلك.
رابط تحديث بيانات الكملك 2022
إذا كنت ترغب في حجز تحديث للبيانات، فهناك ثلاث طرق للقيام بذلك، والتي منها الأتي:-
- يمكنك الاتصال بمكتب الهجرة في منطقتك.
- يمكنك الحجز عبر الإنترنت على موقع الحكومة التركية
- يمكنك إجراء حجز عن طريق الاتصال بمركز اتصال مكتب الهجرة على 157.
معلومات مهمة حول نظام المواعيد لتحديث البيانات السورية
- قبل أن تبدأ عملية الحجز لتحديث البيانات السورية، تحتاج إلى معرفة أهم التفاصيل ومواعيد الحضور قبل إجراء الحجز.
- يستخدم هذا النظام لتحديث البيانات وإجراء الحجوزات الدولية والمحمية مؤقتًا للأجانب.
- ستحتاج إلى إحضار جواز السفر أو دفتر العائلة أو الهوية في يوم الحجز.
- يمكن لما يصل إلى 15 شخصًا (بما في ذلك الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا) إجراء حجوزات التجديد.
معلومات هامة حول مشروع تحديث البيانات مجاني
- لا يتعين عليك دفع أي مبلغ في أي مرحلة من مراحل تحديث البيانات، ويرجى ملاحظة أن خدمة المديرية العامة لإدارة الهجرة المقدمة للأغراض النقدية هي خدمة احتيالية.
- لا تثق في أي شخص يدعي أنه قادر على تحديد موعد لتحديث بياناتك، واتبع التعليمات الموجودة في القسم لتحديث موعد لتحديد موعد.
- إذا واجهت مشكلة أو إساءة أو إساءة في مركز تحديث البيانات، يرجى ملاحظة أن المركز لديه صندوق شكاوى للتعامل مع جميع الشكاوى.
- أبلغ عن المحتالين الذين يقدمون حجوزات عاجلة أو إعادة توطين أو أي مساعدة أخرى ويقدمون مستندات مزيفة للحصول على أموال أو خدمات أخرى، ويمكنك الإبلاغ عن طريق الاتصال بمركز اتصال مقر الهجرة (157).
- يجب كتابة اسمك تمامًا كما يظهر على بطاقة الحماية الدولية أو المؤقتة (بما في ذلك المسافات والنقاط والرموز الأخرى).
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “حصري” حجز موعد تحديث بيانات للسوريين .. إليك الرابط وطريقة التسجيل الصحيحة على e-randevu.goc.gov.tr على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.