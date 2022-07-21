خطوات طلب المساعدة المالية من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود و شروط الحصول على المساعدة المالية من الديوان الملكي

خطوات طلب المساعدة المالية من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يعد الديوان الملكي هو حلقة الوصل التي تربط بين الأسرة المالكة والشعب السعودي، وقد كان الغرض من تشييده هو تقديم المساعدات المادية للمحتاجين ودفع الديون لمن يناير في سداد ما عليه من ديون، لذلك يهتم الكثيرين بمعرفة طريقة التواصل مع الديوان الملكي وطلب المساعدة من سلمان بن عبد العزيز لسداد الديون والقروض.طريقة التواصل مع الديوان الملكي وطلب المساعدة من سلمان بن عبد العزيز لسداد الديون والقروض، حيث تم تخصيص هذا الأمر من قبل الحكومة السعودية بعد الظروف المادية التي مرت بها الدولة والشعب نتيجة انتشار فيروس كورونا وتأثيره على الاقتصاد.

خطوات طلب المساعدة المالية من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

نقدم لكم الخطوات التي يمكن من خلالها طلب المساعدة المالية من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتتمثل في الآتي ذكره:

في البداية يطلب منك تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالديوان الملكي السعودي.

النقر فوق رمز “الخدمات الإلكترونية”، ثم بعد ذلك الولوج إلى صفحة طلب المساعدة.

قم بإدخال كافة البيانات والتفاصيل المطلوبة في صفحة طلب المساعدة.

ادخل اسمك كاملًا ورقم التعريف الخاص بك ورقم الجوال والعنوان الشخصي لك والمكان الذي تعيش فيه.

التحقق من المعلومات التي أدخلتها ثم الضغط على زر الإرسال.

الفئات المؤهلة لدعم الديوان الملكي السعودي

هناك عدد من الفئات التي يتم منحها دعم الديوان الملكي السعودي، وهي:

أصحاب الإعاقات الجسدية والعقلية وذوي الاحتياجات الخاصة.

المرأة المتوفى عنها زوجها والمرأة المطلقة التي لا تمتلك سكن ومعها أطفال من زوج سعودي الجنسية.

أصحاب الدخل المحدود والفئات الفقيرة.

شروط الحصول على المساعدة المالية من الديوان الملكي

لابد أن يمتلك المستحق لهذا الدعم الجنسية السعودية، وأن يظل قائم في السعودية لمدة لا تقل عن عام قبل تقديم الطلب.

ألا يكون حصل قبل ذلك على دعم مادي من مؤسسة أخرى في المملكة العربية السعودية.

إذا أراد المستخدم الحصول على مساعدة طبية فعليه إحضار شهادة صحية توضح الحالة الصحية التي عليها المستفيد من الدعم.

توفير كافة الأوراق المطلوبة والمستندات التي تثبت عدم تلقيه أي دعم مادي من أي مؤسسة أو مكان وأنه لا يستطيع سد القروض التي عليها.

كيفية الاتصال بالديوان الملكي السعودي لطلب المساعدة

يقدم الديوان أرقام للتواصل من أجل طلب المساعدة، وهم: