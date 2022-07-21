نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منحة البطالة: في الجزائر صدور مرسوم يسمح لشريحة الأرامل واليتامى بالاستفادة من منحة البطالة في المقال التالي

عمر شويل - جدة منحة البطالة في الجزائر صدور مرسوم يسمح لشريحة الأرامل واليتامى الاستفادة من منحة البطالة كما أفرضت بعد التحديثات التي تخص الاستفادة من البطالة الجزائرية حيث هذه التحديثات هامة لكل باحث عن عمل وقد أعلنت الحكومة الجزائرية مسبقا عن منحة البطالة 2022 والتي تهدف إلى مساعدة وإعانة الشباب الباحث عن فرصة عمل مناسبة له وذلك في أطار دعم الشباب الجزائري وتكوينه ودمجه في المجتمع وإعانتهم على الحياه فقد وصلت البطالة في الجزائر إلى 15% وتسعى الدولة دائما إلى التقليل من هذا الحد ودعم الشباب للرقي بالدولة وقد تم تنفيذ ذلك بدايتهم من شهر فبراير حيث قرر وضع منصة خاصة لمنحة البطالة بالجزائر حيث يتم من خلالها الحصول على فرص للمقبولين راتب بقيمة 13,000 دينار.

صدور مرسوم يسمح للأرامل واليتامى الاستفادة من منحة بطالة الجزائر

بعد أن كانت هذه الفئة محرومة من الاستفادة من منحة البطالة في الجزائر أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أنه بأمر من رئيس الجمهورية ومن خلال ردة على أسئلة النواب في المجلس الشعبي الوطني انه يسمح للأرامل واليتامى الذين الذين يتقاضون اقل من 13 ألف دينار جزائري من الاستفادة منحه البطالة حيث سيفعل المرسوم خلال الشهر الجاري كما أوضح الوزير كما تجدر الإشارة إلى أن منحة البطالة التي اقرها رئيس الجمهورية تمكن المستفيدين من الحصول على المنحة الشهرية ب 13الف دينار جزائري وعلى بطاقة “الشفاء” للاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي.

ملف منحة البطالة في الجزائر

بعد الانتهاء من تسجيل في منحة البطالة الجزائرية يتوجب على المستفيد إيداع الملف الورقي الموالي في الوكالة الوطنية للتشغيل:

تعهد والتزام مطبوع من موقع منحة.

صور واضحة من بطاقة الهوية الوطنية.

يجب أحضار شهادة ميلاد تتطلب في بعض الحالات.

وصل بموعد المقابلة الذي يمكن تغييره أن أراد المعنى ذلك.

تقديم شهادة عائلية للمتزوجين.

أحضار شهادة تثبت وضعية الخدمة الخاصة بالذكور.

أحضار صك بريدي مشطوب لإيداع الدعم المالي بالحساب البنكي.

شروط منحة بطالة الجزائر بعد التحديث

بالنسبة للشروط و المتطلبات للحصول على منحة البطالة في الجزائر قد تم تحديث بعد بنودها وهي كالاتي:

ألا يمتلك المستفيد دخل مهما كانت طبيعة ويستثنى من هذا المدخول الذي لا يتجاوز 13,000 دينار جزائري وتقع تحت مسميات متاخيل المعاشات أو الربوع أو منح التقاعد المنقولة. يتحصل المستفيد من المنحة على الأداءات العينية بعنوان التامين عن المرض. لابد أن تكون الحصة المستحقة للمستفيد بعنوان الاشتراك الاجتماعي المقطعة من منحة البطالة للمستفيدين والتي تقع على عاتق الدولة بنسبه 7% من مبلغ المنحة.

منحة البطالة: بيان هام لأصحاب البطاقات المنتهية

بتاريخ 8 جوان 2022 خدمة الوكالة الوطنية للتشغيل بيان هام لفئه المستفيدين من منحة البطالة الذين لم يحصلوا على منحتهم لشهر ماي وأيضا طالبي العمل الذين انتهى صلاحية بطاقتهم حيث أكدت الوكالة في بيان لها انه قد تم إيداع المنحة في الحسابات البريدية للمستفيدين الذين لم يتقاضوا منحتهم الخاصة بشهر مايو كما تطالب الوكالة طالبي العمل أن بطاقات التسجيل الخاصة بهم والتي انتهت صلاحيتها ما بين 6 و30 جوان 2020 انه سيتم تجديد البطاقات تلقائيا دون الحاجة إلى التوجه إلى الملحقات المحلية لهذا الأمر.

منحة البطالة في الجزائر

منحة البطالة للارامل واليتامى صدور مرسوم يسمح للارامل واليتامى الاستفادة من منحة بطالة الجزائر

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