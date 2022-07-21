نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الطريقة الصح” .. حجز موعد المركز الصحي في البحرين .. الرابط والمواعيد وطرق الحجز على moh.gov.bh في المقال التالي

عمر شويل - جدة حجز موعد المركز الصحي في البحرين، يتم تقديم هذه الخدمة من قبل وزارة الصحة البحرينية حيث يتم تشغيلها من قبل مشروع نظام المعلومات الصحية الوطني (I-SEHA) بالتعاون مع إدارة المركز الصحي بوزارة الصحة، حيث توفر الخدمة إمكانية تحديد مواعيد الطبيب إلكترونيًا في عيادة الطب الباطني العام بالمركز الصحي، حيث يمكن للمواطنين والمقيمين تغيير أو إلغاء الحجوزات التي تم حجزها مسبقًا، وسيتمكن مواطنو البحرين والمقيمون من تحديد المواعيد المستقبلية في جميع المحافظات.

طريقة حجز موعد في المركز الصحي

يمكن لجميع البحرينيين والمقيمين في مملكة البحرين الحجز في مستشفيات البحرين:-

الدخول إلى رابط حجز الموعد على وزارة الصحة البحرينية

انقر فوق الزر “بدء الخدمة”.

أدخل “معلومات المريض” وانقر على الزر “متابعة”.

سيتم الكشف عن مركزك الطبي تلقائيًا

حدد الخدمة للتشغيل

اتبع التعليمات وأدخل التفاصيل المطلوبة

مواعيد المراكز الصحية والمستشفيات في البحرين

تتضمن وزارة الصحة البحرينية كفاءة العمل في المراكز الطبية والمستشفيات، لذلك يجب على المرضى الذين يستخدمون هذه الخدمة اتباع الخطوات التالية:

اختيار برنامج الطبيب : بالنسبة للمرضى المسجلين في مركز يقدم برنامج اختيار الطبيب، تأكد من اختيار طبيب الأسرة المسجل إذا تم اختيار طبيب آخر، يحتفظ المركز بالحق في تغيير موعدك.

: بالنسبة للمرضى المسجلين في مركز يقدم برنامج اختيار الطبيب، تأكد من اختيار طبيب الأسرة المسجل إذا تم اختيار طبيب آخر، يحتفظ المركز بالحق في تغيير موعدك. يمكن للمرضى تحديد موعد لمدة أسبوع من تاريخ الموعد.

يسمح للمرضى بالحجز مرة واحدة فقط لنفس الخدمة ونفس الفترة.

إذا كان بإمكان المريض تغيير الموعد قبل ساعتين على الأقل من موعد الموعد.

الوصول قبل الموعد المحدد بـ 20 دقيقة، التوجه إلى قسم السجلات الطبية بالمركز، وتقديم المستندات المطلوبة واستكمال الإجراءات المطلوبة.

في حالة التأخير، يحق للمريض تحديد موعد آخر، ولكن ليس بالضرورة في نفس تاريخ ووقت الموعد السابق.

إذا فاتتك الحجوزات الثلاثة التي تم حجزها مع هذه الخدمة، فسيتعين على المريض الحضور مباشرة إلى العيادة إذا كان يريد إجراء حجز آخر، ولن يتمكن من حجز إلكتروني جديد لمدة شهر.

استفسارات بخصوص تعيين المراكز الطبية والمستشفيات في البحرين

أين يمكن الحصول على الاقتراحات والتعليقات على مواعيد المراكز الطبية والمستشفيات في البحرين: –

البريد الإلكتروني: [email protected]

مركز الاتصال الوطني: 8080001

النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل)

خدمة حجز مواعيد المراكز الصحية في البحرين

قبل أن تبدأ الحجز، يجب أن تنتبه إلى بعض الملاحظات المهمة حول خدمة حجز العيادة. على وجه الخصوص، لاحظ ما يلي:

اختر طبيبك في إطار برنامج “اختر طبيبك”.

لا تنطبق تغييرات الحجز والمواعيد على الفئات التالية:

العمالة المنزلية والتوظيف والفحوصات الصحية الجامعية. الطلبة في كافة المراحل الدراسية.

يجب على المرضى الحجز بعد أسبوع واحد على الأقل حتى يتمكنوا من حجز نفس الخدمة لنفس الفترة.

يمكن للمرضى إعادة الجدولة حتى ساعتين قبل الوقت المحدد.

سيتم الانتهاء من الإجراء وسيتم تقديم المستندات قبل 20 دقيقة من الموعد النهائي.

لذلك، يجب أن يصل المريض إلى المركز قبل 20 دقيقة من الوقت المحدد.

سيتم إلغاء خدمة الحجز عبر الإنترنت بمجرد تسجيل المريض.

قم بالحجز ثلاث مرات متتالية دون زيارة المركز لمدة شهر خلال الفترة المحددة.

يحق للمرضى تحديد موعد آخر إذا فاتهم الموعد الأول.

رقم حجز المواعيد في المراكز الصحية البحرين

كما توفر وزارة الصحة الاتصالات والاستفسارات والاقتراحات من مركز البحرين الطبي للإحالة أو إرضاء المريض عن طريق الاتصال بالرقم 80800001 بالإضافة إلى التواصل مع البريد الإلكتروني التالي “[email protected]”.