خطوات التسجيل في منصة قوي السعودية والخدمات التي تقدمها المنصة

تعتبر منصة قوى من المنصات الإلكترونية ذات الأهمية الكبرى في المملكة العربية السعودية ولذلك سنشرح لكم خطوات التسجيل في منصة قوى في المملكة العربية السعودية حيث تعتبر المنصة واحدة من أهم منصات وزارة العمل السعودية والتي تثبت قيمتها وفعاليتها يوم بعد يوم .

خطوات التسجيل في منصة قوي السعودية

ويستطيع كل من يرغب فى التسجيل فى منصة قوى التابعة لوزارة العمل السعودية من القيام بذلك الامر وذلك من خلال أتباع الخطوات الاتية :-

يتم تسجيل الدخول الى رابط منصة قوى

قوم بكتابة بيانات الدخول فى حالة كونك لك حساب بالمنصة أو قم بتسجيل حساب جديد فى حالة عدم تواجد حساب

يتم طلب كتابة رقم الهوية او رقم الاقامة حسب شخصية الشخص الراغب فى التسجيل بالمنصة وكتابة تاريخ الميلاد بالهجرى و الميلادى

قم بكتابة رقم الهاتف الخاص بكم ومن ثم قم بالضغط على كلمة التالى وبعد ذلك قم بكتابة البيانات التى تتطلبها منك المنصة بشكل صحيح ولا تترك أى خانة بدون كتابة

قوم بالموافقة على شروط المنصة من أجل تفعيل حسابك لدى منصة قوى .

الخدمات التي تقدمها منصة قوي السعودية

تعمل منصة قوى بالمملكة العربية السعودية على تقديم عدد من الخدمات المهمة التى تساعد على زيادة فعالية العمل للمقمين والمواطن فى الاراضى السعودية ومن بين أهم تلك الخدمات الامور الاتية :-