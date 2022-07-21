نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في منصة قوي السعودية والخدمات التي تقدمها المنصة في المقال التالي
تعتبر منصة قوى من المنصات الإلكترونية ذات الأهمية الكبرى في المملكة العربية السعودية ولذلك سنشرح لكم خطوات التسجيل في منصة قوى في المملكة العربية السعودية حيث تعتبر المنصة واحدة من أهم منصات وزارة العمل السعودية والتي تثبت قيمتها وفعاليتها يوم بعد يوم .
خطوات التسجيل في منصة قوي السعودية
ويستطيع كل من يرغب فى التسجيل فى منصة قوى التابعة لوزارة العمل السعودية من القيام بذلك الامر وذلك من خلال أتباع الخطوات الاتية :-
- يتم تسجيل الدخول الى رابط منصة قوى
- قوم بكتابة بيانات الدخول فى حالة كونك لك حساب بالمنصة أو قم بتسجيل حساب جديد فى حالة عدم تواجد حساب
- يتم طلب كتابة رقم الهوية او رقم الاقامة حسب شخصية الشخص الراغب فى التسجيل بالمنصة وكتابة تاريخ الميلاد بالهجرى و الميلادى
- قم بكتابة رقم الهاتف الخاص بكم ومن ثم قم بالضغط على كلمة التالى وبعد ذلك قم بكتابة البيانات التى تتطلبها منك المنصة بشكل صحيح ولا تترك أى خانة بدون كتابة
- قوم بالموافقة على شروط المنصة من أجل تفعيل حسابك لدى منصة قوى .
الخدمات التي تقدمها منصة قوي السعودية
تعمل منصة قوى بالمملكة العربية السعودية على تقديم عدد من الخدمات المهمة التى تساعد على زيادة فعالية العمل للمقمين والمواطن فى الاراضى السعودية ومن بين أهم تلك الخدمات الامور الاتية :-
- من خلالها يتم إصدار جميع أنواع التراخيص ليس ذلك فحسب ، بل يتم أيضًا إصدار جميع الشهادات المرتبطة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية ، وهي شهادات يتم الحصول عليها من أجل التمكن من القيام بأي عمل داخل المملكة.
- يتم تقديم طلبات التأشيرة وإصدارها واستلامها من خلال المنصة حيث تخصص المنصة فى أصدار التاشيرات الخاصة بالعمل داخل المملكة
- يتم تغير الاسم والمسمى الوظيفى ونقل الموظفين من خلال المنصة
- يتم أصدار تصاريح العمل للعمال الاجانب داخل المملكة العربية السعودية من أجل مزالة المهنة هناك
- يتم تقديم خدمات تغير الاعمال فى المنصة وذلك للمقميم والمواطن وذلك عبر حسابك فى المنصة بشكل بسيط وسهل وبدون تعقيدات
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات التسجيل في منصة قوي السعودية والخدمات التي تقدمها المنصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.