رابط البوابة الالكترونية جامعة ال البيت

جامعة آل البيت

تعتبر الجامعة واحدة من أهم الجامعات في المملكة الأردنية الهاشمية حيث تقع على بعد 65 متر شمال شرقي عمان وتعمل الجامعة على تقديم مختلف الخدمات التعليمية للطلاب المنتسبين لها وذلك من خلال منصاتها الإلكترونية عبر الإنترنت وتقع الجامعة ضمن ترتيب أفضل الجامعات في العالم .

تاريخ جامعة آل البيت

تأسست جامعة آل البيت لتنفيذ المرسوم الملكي الصادر في 17 أغسطس 1992 لإنشاء مبنى تعليمي جديد وكبير ومتطور لتلبية الاحتياجات التعليمية والأخلاقية لأبناء البلاد.وفي 16 ديسمبر من العام نفسه ، تم تشكيل لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الحسن لصياغة المبادئ والقواعد الأساسية التي يجب أن تتبعها جامعة آل البيت.

ومن ثم بعد ذلك صدر قرار بتعين أول عميد للجامعة في يوم 22 مايو 1993 ميلاديا وبدأت الجامعة أول عام دراسي لها عام 1994 حيث تم افتتاحها بشكل رسمي يوم 6 مارس 1995 وذلك بحضور كلا من صاحب الجلالة الملك عبد الله ملك المملكة الأردنية وسمو الأمير الحسن ولي العهد في ذلك الوقت .

رابط الدخول إلى البوابة الإلكترونية للطالب آل البيت

ويستطيع مختلف الطلاب الراغبين في التسجيل في الجامعة كطلاب جدد بتلك الجامعة أو حتى الاستفادة من خدماتها الإلكترونية عبر بوابة جامعة ال البيت الإلكترونية وذلك من خلال الخطوات الآتية :-