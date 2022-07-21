نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط البوابة الالكترونية جامعة ال البيت في المقال التالي
البوابة الإلكترونية للطالب آل البيت تعتبر البوابة الإلكترونية الخاصة بجامعة ال البيت من الأمور المهمة التي يبحث عنها الطلاب منتسبي الجامعة وذلك من أجل الحصول على كافة الخدمات التي تقوم الجامعة بتقديمها دون الحاجة للذهاب إلى مقر الجامعة ولهذا سوف نعمل على شرح وتوضيح كل ما يخص جامعة ال البيت .
جامعة آل البيت
تعتبر الجامعة واحدة من أهم الجامعات في المملكة الأردنية الهاشمية حيث تقع على بعد 65 متر شمال شرقي عمان وتعمل الجامعة على تقديم مختلف الخدمات التعليمية للطلاب المنتسبين لها وذلك من خلال منصاتها الإلكترونية عبر الإنترنت وتقع الجامعة ضمن ترتيب أفضل الجامعات في العالم .
تاريخ جامعة آل البيت
تأسست جامعة آل البيت لتنفيذ المرسوم الملكي الصادر في 17 أغسطس 1992 لإنشاء مبنى تعليمي جديد وكبير ومتطور لتلبية الاحتياجات التعليمية والأخلاقية لأبناء البلاد.وفي 16 ديسمبر من العام نفسه ، تم تشكيل لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الحسن لصياغة المبادئ والقواعد الأساسية التي يجب أن تتبعها جامعة آل البيت.
ومن ثم بعد ذلك صدر قرار بتعين أول عميد للجامعة في يوم 22 مايو 1993 ميلاديا وبدأت الجامعة أول عام دراسي لها عام 1994 حيث تم افتتاحها بشكل رسمي يوم 6 مارس 1995 وذلك بحضور كلا من صاحب الجلالة الملك عبد الله ملك المملكة الأردنية وسمو الأمير الحسن ولي العهد في ذلك الوقت .
رابط الدخول إلى البوابة الإلكترونية للطالب آل البيت
ويستطيع مختلف الطلاب الراغبين في التسجيل في الجامعة كطلاب جدد بتلك الجامعة أو حتى الاستفادة من خدماتها الإلكترونية عبر بوابة جامعة ال البيت الإلكترونية وذلك من خلال الخطوات الآتية :-
- تسجيل الدخول إلى رابط بوابة جامعة أل البيت الإلكتروني وذلك من خلال الرابط المرفق أدنا وتسجيل الدخول إلى حسابك الإلكتروني في البوابة للاستفادة من الخدمات أو تسجيل حساب جديد كطالب بالجامعة .
- قوم بكتابة اسم المستخدم الخاص بك للدخول إلى البوابة ومن ثم أكتب كلمة المرور الخاصة بك وبعد ذلك سوف تظهر لك كافة الخدمات المخصصة للطلاب
- يستطيع الطالب الحصول على جدول الامتحانات الخاصة بها وكذلك التعليمات الجامعية المهمة التي يتم أصدرها من شؤون الطلاب في الكليات المختلفة .
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