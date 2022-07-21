موعد ظهور نتائج التحصيلي 1443/1444 وكيفية الحصول عليها

يهتم العديد من الطلاب في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية بالتعرف على نتائج اختبار التحصيلي لعام 1443/1444، وهو اختبار لطلاب شهادة الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية الذين يشهدون توقعات كبيرة وينتظرون من قبل الطلاب الذين اجتازوا الصف العالي لعام 2022 اختبار الشهادة الثانوية لعام 1443 هجرية بشكل متزايد، حيث تعتبر اختبارات التحصيلي هذه مهمة للغاية للقبول في مختلف الجامعات السعودية، وفي السطور التالية سنتعرف معًا على موعد ظهور نتائج التحصيلي وكيفية الحصول عليها.

موعد ظهور نتائج التحصيلي 1443/1444 في السعودية

أعلنت لجنة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية، مؤخرًا، رسميًا عن موعد الإعلان عن الأداء الأكاديمي للمملكة العربية السعودية لجميع الطلاب، وسيتم الإعلان عنه رسميًا يوم الأربعاء 20 يوليو 2022 م الموافق 21 من شهر ذي الحجة لعام 1444 هـ، هذا وقد قالت الوزارة إن نتائج الدرجات ستُرسل برسالة نصية على رقم الهاتف المحمول المسجل في ملف الطالب وسيتم إعلانها برسالة نصية لجميع الطلبة والطالبات يوم الخميس 21 يوليو 2022، هذا وقد تم التأكيد على أن عدد الطلاب الذين اجتازوا اختبار الدرجة في المملكة العربية السعودية بلغ أكثر من 250 ألف طالب هذا العام.

كيفية الحصول على نتائج التحصيلي لعام 1443

يمكن القيام بالاستعلام عن نتائج التحصيلي الكتروني وفق الخطوات الاتية:-

في البداية يتم الدخول إلى رابط الاستعلام عن نتيجة التحصيلي قياس مباشرة “من هنا“.

ومن ثم يتم تحديد رمز التسجيل.

وبعدها يتم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور بشكل صحيح من حساب المركز الوطني وتقويم القياس.

وفي النهاية يتم تحديد النتائج لطلب النتائج التي يتم عرضها مباشرة على الموقع بعد إدخال رقم هوية الطالب.

انعقاد اختبارات التحصيلي في السعودية 1444

أكد حساب العناية بالمستفيدين، أن نتائج اختبار التحصيل ستكون متاحة على نظام التسجيل يوم الخميس 21 يوليو، حيث بدأ اختبار التحصيلي في 10 يونيو 2022، وكانت الفترة الأولى 5 أيام، والفترة الثانية 16 يونيو كانت 5 أيام، موضحًا أن اختبار الأداء الأكاديمي في العلوم يقيس مستوى الأداء الأكاديمي الذي تعلمه الطلاب في المقرر (رياضيات، كيمياء، فيزياء، أحياء).