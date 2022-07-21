قامت الحكومة السعودية بفرض رسوم خاصة على كل مقيم فى المملكة وذلك دائما ما يكون هناك بحث عن خطوات وطريقة حساب الرسوم الخاصة بالمرافقين والمقيمين فى المملكة العربية السعودية والتي تختلف حسب درجة القرابة الخاصة بالمرافق فهناك فرق بين الأب والأم من حيث الرسوم والإخوة والأبناء وكذلك مدة الإقامة داخل الأراضي الحجازية ومن الجدير بالذكر أن الحكومة السعودية تقوم بفرض تلك الرسوم على الإقامة وذلك من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للوافدين وتحقيق التوازن المالي بين دخل المواطن والمقيم .

طريقة حساب رسوم المرافقين

ومن جانبها قامت الحكومة السعودية بتوفر كافة الخدمات الحكومية المخصصة للوافدين من خلال منصات إلكترونية تابعة لوزارة الداخلية السعودية وهي منصة أبشر وزارة الداخلية حيث تستطيع الاستعلام عن رسوم المرافقين وسدادها وذلك من خلال الخطوات الآتية :-

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة الداخلية السعودية.

قم بالدخول إلى قسم الوافدين

قم بالاختيار الخدمات الإلكترونية ومن ثم خدمات الجوازات

اضغط على كلمة استعلام عن المرافقين

بعد أن تظهر الرسوم لك تستطيع دفعها بكل سهولة .

استعلام عن المرافقين من خلال التطبيق

ومن أجل المزيد من الخدمات والتسهيلات للمقيمين يجب يستطيع كل شخص يرغب فى معرفة تلك الرسوم من الدخول الى تطبيق أحتساب الرسوم بشكل بسطي وسهل حيث تستطيع تحميل التطبيق من متجر بلاى ويتم تطبيق الرسوم على الابناء اكبر من 18 عام وكذلك الاقرباء والعمالة المنزلية .

عليك تحميل تطبيق أبشر من خلال جوجل بلاى

قم بتثبيت التطبيق على هاتفك

قم بتسجيل الدخول وبعد ذلك ادخل على الخانة المخصصة لحساب رسوم المرافقين

الاستعلام من خلال حاسبة رسوم المرافقين

يستطيع كل المقيمين فى المملكة من الحصول على خدمات الاستعلام عن رسوم الاقامة للمرافقين وذلك من خلال حاسبة رسوم المرافقين المتواجدة فى منصة مقيم بالمملكة العربية السعودية وذلك من خلال الخطوات على النحو التالى :-