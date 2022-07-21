نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الطلاب الدور الثاني 2022 الكويت || تفاصيل موعد إعلان نتائج الطلاب ٢٠٢٢ بالرقم المدني عبر موقع وزارة التربية الكويتية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الطلاب الدور الثاني 2022 الكويت. و نتائج الطلاب بالرقم المدني يتساءل عنها الكثير من طلاب وطالبات المرحلة الثانوية في صفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر بدولة الكويت. حيث يرغب كل منهم في معرفة موعد صدور وإعلان النتائج وذلك عقب انطلاق اختبارات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة يوم الأحد الموافق السابع عشر من شهر يوليو الجاري لعام 2022. وفي السياق ذاته نستعرض معكم في الآتي تفاصيل نتائج الطلاب 2022 الدور الثاني الكويت.

نتائج الطلاب الدور الثاني 2022 الكويت

تجدر الإشارة إلى أن اختبارات الدور الثاني لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية العامة بدولة الكويت بدأت يوم الأحد الماضي الموافق 17-7-2022. والتي من المقرر أن تستمر حتى يوم السادس والعشرين من شهر يوليو الجاري لعام 2022. حيث انطلقت امتحانات الصف العاشر والحادي عشر والثاني عشر بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم جاهزيتها التامة لبدء امتحانات الدور الثاني بالتعاون مع مختلف المناطق التعليمية والإدارات المدرسية بدولة الكويت.

نتائج الطلاب الكويت

وفي إطار التعرف على نتائج الطلاب الكويت. تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم الكويتية. أعلنت في بيان لها. أن هناك عدد من القيادات التربوية بالوزارة قاموا بإجراء جولات تفقدية على مختلف اللجان التي يجري فيها حاليًا اختبارات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة بالكويت. وذلك من أجل الإطمئنان على سير العملية التعليمية. إضافة إلى ذلك فقد أشارت الوزارة إلى أنه قد تم تخصيص ثمانية مدارس في منطقة مبارك الكبير لإجراء الاختبارات فيها والتي كان منها أربعة مدارس للبنين وأربعة مدارس للبنات.

موعد نتائج الطلاب الكويت 2022 الدور الثاني

وعقب انطلاق الاختبارات تساءل الكثير عن موعد إعلان نتائج الطلاب الكويت 2022 الدور الثاني للمرحلة الثانوية في القسم العلمي والأدبي وأيضًا القسم الديني. حيث تجدر الإشارة إلى أن هناك عدة مصادر تربوية مطلعة أكدت أنه من المقرر أن يتم صدور نتائج الطلاب الدور الثاني خلال يوم الخميس القادم الموافق الثامن والعشرين (28) من شهر يوليو 2022.

نتائج الطلاب بالرقم المدني

وأوضحت المصادر أن نتائج الطلاب بالرقم المدني ستُعلن بشكل رسمي من خلال الموقع الرسمي للوزارة. وذلك عصر يوم الخميس الموافق 28-7-2022. فور انتهاء أعمال تصحيح اختبارات الدور الثاني لطلاب وطالبات الكويت.

وفي السياق ذاته يخوض الطلاب اختبارات الدور الثاني في كافة محافظات الكويت للقسم العلمي والقسم الأدبي والديني. وقد أوضحت وزارة التربية والتعليم الكويتية أن الاختبارات تمر بشكل منتظم دون رصد أي محاولات غش حتى الآن. وذلك بسبب الإجراءات المشددة لمنع أي محاولات تعكر صفو الاختبارات. والتي لا تزال مستمرة حتى اليوم الثاني من انطلاق الاختبارات.

رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب الدور الثاني 2022 بالرقم المدني

يمكنكم الاستعلام عن نتائج الطلاب الدور الثاني 2022 بالرقم المدني فور صدروها عبر موقع وزارة التربية والتعليم الكويتية moe edu kw. حيث تتم عملية الاستعلام عن النتائج من خلال تطبيق الخطوات التالية

في البداية عليك الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الكويت .

وفي الخطوة التالية أدخل بياناتك الخاصة بالإطلاع على النتائج في الحقول المتوفرة.

وبعد ذلك تأكد من صحة المعلومات التي أدخلتها.

وبعدها انقر فوق زر عرض النتائج.

ومن المقرر أن يبدأ التقويم الدراسي في الكويت للمرحلة المتوسطة اعتبارًا من يوم الثالث عشر (13) من شهر سبتمبر المقبل لعام 2022. إضافة إلى ذلك الأمر فمن المقرر أيضًا أن يكون موعد بدء الدراسة في الكويت لكافة طلاب المرحلة الثانوية العامة خلال يوم الثامن عشر من شهر سبتمبر القادم لعام 2022.