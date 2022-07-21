نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الطريقة الصح” .. حجز موعد اختبار قيادة 2022 الكويت .. الشروط والإجراءات وكيفية التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة حجز موعد اختبار قيادة 2022 الكويت، يعد تسجيل موعد لاختبار القيادة في الكويت من الأمور التي تشغل بال الكثير من المواطنين حيث يكون الحجز من قبل الذهاب إلى المديرية العامة للمرور، وهذه الخدمة مستخدمة ليس فقط من قبل جميع الكويتيين الراغبين في الحصول على رخصة قيادة عامة أو خاصة، ولكن أيضًا من قبل المواطنين الراغبين في الحصول على رخصة قيادة دراجة نارية.

حجز موعد اختبار قيادة في الكويت

تلتزم وزارة الداخلية بتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات الإلكترونية المصممة لتسهيل تنفيذ العديد من المعاملات على المواطنين، وهذا يشمل ما يلي: رخصة عامة أو خاصة بالنسبة للمركبات، بموجب الشروط العامة التي وضعتها هذه الإدارة للحصول على رخصة القيادة، يمكن العثور على هذه الشروط وزارة الداخلية.

كيفية التسجيل في اختبار رخصة القيادة في الكويت

يمكن لأي شخص يرغب في الحصول على رخصة قيادة التسجيل في وقت مناسب باتباع الخطوات التالية:

انتقل مباشرة إلى صفحة الحجز تسجيل الرخص .



اقرأ الشروط المكتوبة وأدخل رقم المواطن الخاص بك ووافق.

حدد نوع الترخيص الذي تريد اختباره.

شروط التسجيل في اختبار رخصة القيادة

حددت وزارة الداخلية الكويتية بعض الشروط لحجز رخصة القيادة، وتبدأ الفترة التي يُسمح خلالها بالتسجيل للحصول على رخصة القيادة في اليوم الأول لإصدار النموذج وهو صالح، حيث يجب الحجز قبل الإجراء في الموعد النهائي شكل إذا لم يكن الأمر كذلك، فستحتاج إلى الحصول على نموذج آخر ويجب استيفاء الشروط التالية لإجراء الحجز:

تجاوز سن الشخص للحصول على رخصة قيادة شخصية.

يجب أن يكون عمرك 18 عامًا على الأقل للحصول على رخصة قيادة.

21 سنة أو أكثر للحصول على رخصة عامة أو رخصة بناء.

يبدأ الاختبار من الساعة 8 صباحًا حتى 5 مساءً، لذا كن في النطاق مبكرًا.

في حالة إتمام الاختبار النظري بنجاح، سوف تجتاز الاختبار العملي في نفس اليوم.

إجراء حجز اختبار رخصة القيادة في الكويت

هناك عدة خطوات يجب اتباعها إذا رغب المواطن أو المقيم في حجز اختبار القيادة في الكويت 2020، وتتمثل إجراءات تسجيل اختبار رخصة القيادة هي كما يلي:-

قم بزيارة موقع وزارة الداخلية الكويتية

انقر فوق رمز الخدمة الإلكترونية.

حدد مكتب النقل البري.

انقر فوق خدمة حجز امتحان رخصة القيادة.

انقر لقبول الشروط.

الرجاء إدخال رقم المواطن الخاص بك في الفراغ المخصص لذلك.

اختر التاريخ والوقت الذي يناسبك.

اطبع الوقت المحدد واحفظ الرمز الشريطي حتى تتمكن من الوصول إلى مدخل مركز الاختبار في الوقت المحدد.

حجز موعد مرور حولي في الكويت

تعد خدمة حجز المؤتمرات الإلكترونية على الطرق إحدى الخدمات الجديدة المهمة التي أطلقتها المديرية العامة للنقل بوزارة الداخلية الكويتية، وهذه الخدمة متوفرة من موقع وزارة الداخلية، ويجب أن يكون لدى المدقق حساب على موقع وزارة الداخلية الكويتية، واستخدم البوابة لإجراء الحجز، واستكمل الخطوات لتسجيل الدخول إلى حسابك، واتبع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة الداخلية الكويتية.



من منصة الحجز في الصفحة الرئيسية، انقر فوق أيقونة تحديد.

يتم عرض الخدمات المتاحة لإجراء الحجز والخيارات المتاحة تحدد قطاع السفر والتشغيل.

أدخل رقم المستخدم المواطن الخاص بك.

انقر فوق خيار البدء.

اختيار الشخص.

تحديد ما إذا كان المستخدم مواطنًا أم مقيمًا.

يحدد الصفقة لإكمالها.

اختر موقعا في حولي.

أدخل المعلومات المطلوبة، مثل:

اسم. رقم الهاتف المحمول. عنوان البريد الإلكتروني.

حدد التاريخ.

حدد موعدًا للتحقق من هيئة النقل على الطرق السريعة.

انقر على خيار الحجز.

تأكيد الحجز.

رابط حجز موعد اختبار رخصة القياده في الكويت

تحتاج إلى الانتقال إلى صفحة نظام تسجيل اختبار رخصة القيادة ، وإجراء الحجز مسبقًا، وتحديد فئة الترخيص، والموافقة على شروط الحجز عبر الإنترنت، ومن ثم التمكن من التقدم لاختبار رخصة القيادة في الكويت.

قم بزيارة موقع وزارة الداخلية الكويتية، وتقدم بطلب للحصول على اختبار رخصة القيادة، ثم قم بزيارة مراكز مكتب النقل المنتشرة في جميع أنحاء الكويت للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا والذين يرغبون في الحصول على رخصة أو رخصة قيادة خاصة، حيث يجب أن يكون عمرك 21 عامًا على الأقل للتقدم بطلب للحصول على رخصة قيادة حكومية.