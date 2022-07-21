بايدن يخطط لمحادثات مع الرئيس الصينى .. وشكوك حول زيارة بيلوسى إلى تايوان

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، قال بايدن للصحفيين لدى عودته من رحلة تتعلق بالمناخ إلى ماساتشوستس: "أعتقد أننى سأتحدث مع الرئيس شى فى غضون الأيام العشرة المقبلة".

ستأتى المكالمة التى نوقش إجراؤها منذ فترة طويلة بين الزعيمين، وهى الأولى منذ أربعة أشهر، فى لحظة حاسمة بالنظر إلى التوترات بشأن وضع تايوان، فى الوقت الذى تدرس فيه تدرس إدارة بايدن خفض رسوم الاستيراد على السلع من الصين للمساعدة فى تقليل ضغوط التضخم على الولايات المتحدة.

وتصف الولايات المتحدة الصين بأنها منافستها الاستراتيجية الرئيسية وتقول إن المشاركة عالية المستوى مهمة للحفاظ على استقرار العلاقة الصعبة ومنعها من الانحراف عن غير قصد إلى الصراع.

فى الشهر الماضى، دفعت واشنطن الناتو إلى تبنى وثيقة إستراتيجية تصف الصين بأنها تحدٍّ أمنى.

وفى حديثه للصحفيين يوم الأربعاء، بدا أن بايدن يشكك فى زيارة يقال إن رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى تخطط لإجرائها إلى تايوان الشهر المقبل.

وقال بايدن: "أعتقد أن الجيش يعتقد أنها ليست فكرة جيدة فى الوقت الحالى، لكننى لا أعرف ما هو الوضع".

ومن جهتها قالت الصين يوم الثلاثاء إنها سترد بـ "إجراءات قوية" إذا قامت بيلوسى بزيارة الجزيرة التى تطالب بها الصين، وأن مثل هذه الزيارة "ستقوض بشكل خطير سيادة الصين وسلامة أراضيها".

ورفض مكتب بيلوسى التعليق على ما إذا كانت الزيارة تمضى قدما، مشيرا إلى مخاوف أمنية، ووصفت وزارة الخارجية الرحلة بأنها "افتراضية"

تعتبر الصين، تايوان الخاضعة للحكم الديمقراطى، ضمن الأراضى الخاصة بها، وهذه القضية مصدر إزعاج دائم فى العلاقات بين بكين وواشنطن.

وتحدثت إدارة بايدن مرارًا وتكرارًا عن التزامها "الصارم" بأمن الجزيرة.

كانت السفن العسكرية الأمريكية تقوم بعمليات عبور عبر مضيق تايوان يوم الثلاثاء، مما أغضب بكين، التى أرسلت مقاتلين عبر الخط الأوسط للمضيق هذا الشهر بعد زيارة إلى تايبيه قام بها السيناتور الأمريكى ريك سكوت.

وفيما يتعلق بالتجارة، كانت إدارة بايدن على خلاف مع الصين بشأن الوفاء بالتزاماتها بالاتفاقيات القائمة، لكن ارتفاع التضخم دفع إلى إلقاء نظرة على تخفيف الرسوم الجمركية المحتمل، بما فى ذلك التعريفات الجمركية التى فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب، والتى تغطى حوالى 370 مليار دولار من الواردات الصينية.