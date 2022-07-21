العالم اليوم - صندوق النقد.. توقعات "قاتمة" لنمو أكبر اقتصاد في أوروبا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 21 يوليو 2022 06:21 صباحاً - عدًل صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد ألمانيا إلى 1.2 بالمئة هذا العام و0.8 بالمئة في 2023، في الوقت الذي تكبح فيه أزمة أوكرانيا انتعاش أكبر اقتصاد في أوروبا بعد الجائحة.

وفي مايو، توقع صندوق النقد أن الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا سيرتفع اثنين بالمئة في 2022 وما يزيد قليلا على اثنين بالمئة في 2023 في أعقاب نمو بلغ 2.9 بالمئة في 2019 .

وأحدث أرقام من صندوق النقد، التي تستند إلى مشاورات سنوية مع ألمانيا اختتمت مؤخرا، أكثر قتامة من توقعات البنك المركزي الألماني (البوندسبنك) الذي توقع في يونيو نموا عند 1.9 بالمئة و2.4 بالمئة في 2022 و2023 على الترتيب.

وأشار صندوق النقد إلى تضخم مرتفع ناتج عن زيادات حادة في تكاليف الطاقة كعامل سلبي يضغط على النمو مع توقع نمو الأسعار 7.7 بالمئة في 2022 و4.8 بالمئة في 2023 .

وإلى جانب تداعيات أزمة أوكرانيا، حذر صندوق النقد من أن عودة ظهور الإصابات بكوفيد-19 قد يكون لها أيضا تأثير سلبي على النمو في ألمانيا بتكثيف اختناقات سلاسل التوريد.

وكانت دراسة أجرتها مؤسسات اقتصادية أوروبية، قد توقعت أن يؤدي الوقف الكامل لصادرات الغاز الطبيعي الروسي قد يسبب خسائر فادحة للاقتصاد الألماني في النصف الثاني من العام الجاري تصل إلى 193 مليار يورو، بالإضافة لإضرار للعديد من القطاعات الاقتصادية، وخسارة 5.6 مليون وظيفة.