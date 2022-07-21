العالم اليوم - واشنطن تأمل تحديد سقف لأسعار النفط الروسي بحلول ديسمبر

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 21 يوليو 2022 05:19 صباحاً - قال نائب وزير الخزانة الأميركي والي أديمو، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تأمل في فرض سقف عالمي لأسعار النفط الروسي بحلول ديسمبر المقبل.

وأضاف في منتدى "آسبن" الأمني في كولورادو: "إننا نتابع العمل على ما فعله الأوروبيون. لقد طرحوا فكرة النظر في وضع حد أقصى للسعر، لكنهم قالوا أيضا إنهم يخططون بحلول ديسمبر لفرض حظرهم على التأمين".

وتابع قائلا: "هدفنا هو التأكد من أنه مع سريان حظر التأمين سنكون في وضع يتضمن حدا أقصى للسعر، وأن يساعد في خفض أسعار الطاقة العالمية، ويسمح أيضا للطاقة الروسية بالتدفق إلى السوق".

وكانت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تحدثت عن وضع سقف لدفع أسعار النفط للانخفاض، وجعل الأمر أكثر صعوبة على موسكو لتمويل هجومها على أوكرانيا.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قوله في وقت سابق من الأربعاء، إن بلاده لن تصدر النفط إلى السوق العالمية إذا فُرض سقف للأسعار أقل من تكلفة الإنتاج.