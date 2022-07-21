العالم اليوم - هل تشارك حساب "نتفلكس" مع آخرين؟ توقع زيادة رسوم الاشتراك

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 21 يوليو 2022 05:19 صباحاً - تختبر شركة "نتفلكس" إمكانية رفع رسوم الاشتراك الشهري في خدماتها، في حال شارك زبائنها حساباتهم مع الأقارب أو الأصدقاء، وستبدأ تجربة ذلك بالفعل في 5 دول بأميركا اللاتينية.

وحسب تقرير لمجلة "تايم" الأميركية، ستطبق سياسة "نتفلكس" الجديدة في الأرجنتين والسلفادور وغواتيمالا وهندوراس وجمهورية الدومينيكان.

وسيكون على مشتركي "نتفلكس" في هذه الدول دفع مبلغ إضافي بسيط، يبلغ ما يعادل 1.7 دولار في الأرجنتين و3 دولارات في البلدان الأربعة الأخرى، على قيمة الاشتراك الشهري، في حال شاركوا حساباتهم مع آخرين.

وستطبق هذه الزيادة في حال استخدام "نتفلكس" على شاشات التلفزيون فقط، مع استثناء الأجهزة الذكية الأصغر مثل الهاتف والكمبيوتر، حيث تسعى الشركة العملاقة من خلال هذه الخطوة إلى زيادة عائداتها.

وكانت الشركة أعلنت مؤخرا أنها خسرت 970 ألف مشترك في الفترة من أبريل وحتى يونيو الماضيين.

وتخطط منصة البث عبر الإنترنت لإطلاق فئة جديدة من الاشتراكات مدعومة بالإعلانات العام المقبل، وحذرت من أن ارتفاع الدولار يؤثر أيضا على الإيرادات من المشتركين في الخارج.

وفي حين أن عدد العملاء الذين خسرتهم "نتفلكس" في الربع الثاني كان أقل من المتوقع، فإنها قدرت أن عدد المشتركين الجدد في الفترة من يوليو إلى سبتمبر سيصل إلى مليون.

وفي رسالة إلى المساهمين، قالت الشركة إنها درست التباطؤ بشكل أكبر، الذي نسبته إلى مجموعة متنوعة من العوامل من بينها مشاركة كلمات المرور والمنافسة والركود الاقتصادي.

وما زالت "نتفلكس" هي خدمة البث المهيمنة في أنحاء العالم، مع ما يقرب من 221 مليون مشترك عالميا.