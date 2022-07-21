العالم اليوم - تصريحات صادمة من تايسون: سأموت قريبا

انتم الان تتابعون خبر تصريحات صادمة من تايسون: سأموت قريبا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 21 يوليو 2022 04:18 صباحاً - قال أسطورة الملاكمة الأميركي مايك تايسون إنه يشعر بـ"اقترابه من الموت"، في تعليقات أثارت تعاطف محبيه.

وكان بطل الملاكمة الأسبق للوزن الثقيل صاحب الـ56 عاما، يتحدث خلال مقطع صوتي "بودكاست" مع شون ماكفارلاند معالج الصدمات والإدمان الأميركي.

وقال تايسون: "سنموت جميعا في يوم من الأيام بالطبع. عندما أنظر في المرآة أرى تلك البقع الصغيرة على وجهي وأقول: واو. هذا يعني أن تاريخ انتهاء صلاحيتي قريب جدا".

وأضاف تايسون، واحد من أشهر الملاكمين على مر العصور، أن أي ثروة لا تجلب السعادة والأمان حسبما يعتقد كثيرون، موضحا: "المال لا يعني لي شيئا".

وتابع: "أقول دائما للناس إنهم يعتقدون أن المال سيجعلهم سعداء"، مشيرا إلى "شعور زائف بالأمان. أنت تعتقد أن لا شيء يمكن أن يحدث. أنت لا تصدق أن البنوك يمكن أن تنهار".

وأوضح تايسون: "تعتقد أنك لا تقهر عندما يكون لديك الكثير من المال وهذا ليس صحيحا. لهذا السبب أقول دائما إن المال هو شعور زائف بالأمان".

واكتسب تايسون شهرة واسعة منذ شبابه، حيث أصبح أصغر بطل للوزن الثقيل في التاريخ بعد فوزه على تريفور بربيك عام 1986 وعمره 20 عاما، وفاز في 50 من أصل 58 نزالا للمحترفين قبل الاعتزال.

وتقاعد بعد الهزيمة أمام كيفن مكبرايد في 2005.