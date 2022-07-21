العالم اليوم - بمليارات الدولارات.. واشنطن تعلن خطة جديدة في إفريقيا

انتم الان تتابعون خبر بمليارات الدولارات.. واشنطن تعلن خطة جديدة في إفريقيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 21 يوليو 2022 04:18 صباحاً - أعلنت رئيسة الوفد الأميركي المشارك في قمة الأعمال الأميركية الإفريقية التي انطلقت في مراكش، الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستستثمر "مليارات الدولارات" في إفريقيا بالتعاون مع القطاع الخاص، لتنمية القارة اقتصاديا.

وقالت آليس أولبرايت رئيسة هيئة تحدي الألفية، وهي وكالة تنمية حكومية أميركية، لـ"فرانس برس"، إن "الولايات المتحدة تسعى لضخ مليارات الدولارات في التجارة والاستثمارات، لخلق فرص عمل وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام وازدهار في سائر أنحاء القارة".

وأضافت: "علينا الآن أكثر من أي وقت مضى أن نستفيد من المروحة الكاملة لأدوات الحكومة الأميركية، وأن نسخر قوة القطاع الخاص الأميركي، وأن نعزز شراكاتنا مع قادة الأعمال والمستثمرين من خلال الشتات الإفريقي".

ومنذ عام 2004، استثمرت هذه الوكالة الحكومية الأميركية حوالى 9 مليارات دولار في 25 بلدا إفريقيا.

وتشارك أولبرايت في مراكش في أشغال قمة الأعمال الأميركية الإفريقية التي تختتم الجمعة، وهذه القمة التي تعقد للمرة الأولى في شمال إفريقيا ينظمها سنويا "مجلس الشركات في إفريقيا" وهو هيئة خاصة.

وإلى جانب الوفد الحكومي الأميركي، يشارك في الاجتماع قادة سياسيون وممثلون عن مجتمع الأعمال الإفريقي، وصناع قرار ومستثمرون من القطاع الخاص الأميركي، وفقا للمنظمين.

وخلال افتتاحه أشغال القمة قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة: "حان الوقت لأن تؤدي إفريقيا دورها المركزي والطبيعي على الساحة الدولية".

ومن بين القضايا التي تتناولها هذه القمة مكافحة التغير المناخي، والتحول في مجال الطاقة، والأمن الغذائي، والصحة، والزراعة، والبنية التحتية، والتقنيات الجديدة والفجوة الرقمية.

وأعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن الرئيس جو بايدن سيستضيف بين 13 و15 ديسمبر المقبل قادة أفارقة في قمة "ستسلط الضوء على أهمية العلاقات بين الولايات المتحدة وإفريقيا".