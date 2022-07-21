نتائج التحصيلي الفترة الأولى والثانية عبر نظام التسجيل في قياس

سوف يتم اليوم إعلان نتائج التحصيلي الفترة الأولى والثانية عبر موقع قياس أو من خلال رابط نظام التسجيل، بعد أن تم إعلان النتائج عن طريق خدمة الرسائل النصية يوم الأربعاء 21 ذي الحجة 1443، كما قال حساب العناية بالمستفيدين التابع إلى المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، وهيئة تقويم التعليم، وهي من النتائج الهامة التي يتم الإعلان عنها لكلاب الثانوية العامة بعد ظهور نتائج القدرات خلال الأسابيع الماضية، وستبدأ عملية التقديم على الجامعات قريباُ من خلال البوابة الإلكترونية.

نتائج التحصيلي 1443

أعلن قياس أن نتائج اختبار التحصيل الدراسي للفترتين الأولى والثانية، سوف يتم إرسالها عبر الرسائل النصية على رقم هاتف الطالب، والذي كان قد سجله في الملف الخاص به على موقع قياس، ومنه سيتلقى إشعار بالنتيجة والمعدل الذي تحصل عليه وأنه بداية من اليوم الخميس 21 يوليو سيتم إعلان نتائج التحصيلي عبر نظام التسجيل، كي يتعرف على درجاته وكافة التفاصيل التي يحتاج لها من الموقع الرسمي بوابة قياس للنتائج الإلكترونية.

طريقة استعلام نتائج التحصيلي

بخطوات بسيطة وسهلة يمكن الاستعلام عن نتائج التحصيلي من خلال رابط بوابة قياس الإلكتروني الرسمية كما يلي:

الدخول على شبكة الإنترنت

اختيار محرك البحث ثم كتابة المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي أو موقع قياس.

ستظهر الشاشة الرئيسة التي منها سيتم تسجيل الدخول على موقع قياس.

سجل بيانات الدخول والتي خي كلمة المرور والسجل المدني أو أي بيانات تخص المستخدم قام بتحديدها خلال مرحلة التسجيل.

بعد التحقق والدخول على حسابك كم باستعراض الملف الشخصي ثم الاختبارات التي قام الطالب بالاختبار فيها.

اختيار نتائج اختبار التحصيلي.

قياس كان قد عقد اختبار التحصيل الدراسي الورقي في الفترة الثانية والذي انتهى في 20 يونيو 2022، وبعد مرور شهر بالكامل على موعد انتهاء الاختبارات، تم الكشف عن موعد ظهور النتيجة والذي وافق الأربعاء 20 يوليو، وهو يعد التزام من المركز بالكشف عن النتيجة في غضون مدة شهر التي كان قد حددها في وقت سابق بالنسبة لمواعيد ظهور النتائج للاختبارات الورقية، وهذا الموعد يختلف عن نتائج الاختبارات المحوسبة.