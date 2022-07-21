نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط وخطوات التسجيل في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية 1444 والمستندات المطلوبة للقبول في المقال التالي
يمكن التسجيل في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية ما غن توفرت لدى المتقدم الشروط المطلوبة للتسجيل، حيث يتم التسجيل إلكترونيًا عبر الرابط الرسمي لموقع الجامعة، واختيار التخصص الذي يرغب به المتقدم للتسجيل، في السطور التالية نوضح تفاصيل التسجيل في جامعة الملك سعودي للعلوم الصحية والشروط اللازمة للتقديم والتسجيل للعام الدراسي الجديد 1444.
التسجيل في جامعة الملك سعودي للعلوم الصحية
يتم التسجيل في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر اتباع بعض الخطوات، والتي تتمثل في التالي:
- الدخول إلى رابط موقع جامعة الملك سعود للعلوم الصحية الرسمي.
- ثم يتم ملء نموذج طلب الالتحاق بالنسبة للمتقدمين على المدينة الجامعية بالرياض السعودية.
- يتم تقديم استمارة الالتحاق عبر بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب بالجامعات الحكومية بالرياض.
- بالنسبة للمتقدمين على المدن الجامعية في جدة او مدينة الأحساء يتم تقديم استمارة الالتحاق على موقع الجامعة الإلكتروني او عبر الموقع الرسمي لجامعة الملك سعود للعلوم الصحية.
نسب قبول الطلاب بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية
يتم احتساب نسب القبول في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية وفق بعض المعايير التي تم تحديدها من قبل الجامعة، ونسب القبول 30% و30% و40%، حيث يتم احتساب نسب القبول على النحو التالي:
- يتم احتساب النسبة الموزونة وفق المعادلة: نسبة الثانوية العامة 0.30 + درجة القدرات العامة 0.30 + درجة اختبار التحصيلي 0.40.
- النسبة العامة لقبول الطلبة هي نسبة الثانوية العامة 30%.
- درجة اختبارات القدرات العامة يتم احتساب نسبة على ألا تقل عن 30%.
- يتم حساب درجة اختبارات التحصيلي بنسبة لا تقل عن 40%.
شروط القبول في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية 1444
تتوفر بعض الشروط اللازمة للقبول في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، وهي تتمثل في التالي:
- أن يكون المتقدم لجامعة الملك سعود للعلوم الصحية سعودي الجنسية.
- أن يكون المتقدم حديث التخرج، على أن يكون من حملة الشهادة الثانوية 1441 على الأكثر.
- أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا.
- يجب أن يكون ناجحًا بالمقابلة الشخصية.
- أن يكون الحد الأدنى للمعدل التراكمي في الثانوية العامة العلوم الطبيعية 90%.
- يجب ألا يكون قد تم مرور على التخرج ثلاثة سنوات، في حالة التقديم على كلية الصحة العامة والمعلومات الصحية.
- التسجيل يجب أن يكون من خلال البوابة الإلكترونية للجامعة.
- التسجيل يكون باللغة العربية، على أن يكون الاسم كما هو مدون بشهادة الثانوية العامة.
- أن يكون المتقدم قد أجرى اختبار القدرات العامة والتحصيلي بالمركز الوطني للقياس.
- يجب ألا تكون البيانات المدخلة غير صحيحة، حيث يجب مراعاة دقة البيانات وصحتها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شروط وخطوات التسجيل في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية 1444 والمستندات المطلوبة للقبول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.