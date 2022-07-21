شروط وخطوات التسجيل في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية 1444 والمستندات المطلوبة للقبول

يمكن التسجيل في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية ما غن توفرت لدى المتقدم الشروط المطلوبة للتسجيل، حيث يتم التسجيل إلكترونيًا عبر الرابط الرسمي لموقع الجامعة، واختيار التخصص الذي يرغب به المتقدم للتسجيل، في السطور التالية نوضح تفاصيل التسجيل في جامعة الملك سعودي للعلوم الصحية والشروط اللازمة للتقديم والتسجيل للعام الدراسي الجديد 1444.

التسجيل في جامعة الملك سعودي للعلوم الصحية

يتم التسجيل في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر اتباع بعض الخطوات، والتي تتمثل في التالي:

الدخول إلى رابط موقع جامعة الملك سعود للعلوم الصحية الرسمي.

ثم يتم ملء نموذج طلب الالتحاق بالنسبة للمتقدمين على المدينة الجامعية بالرياض السعودية.

يتم تقديم استمارة الالتحاق عبر بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب بالجامعات الحكومية بالرياض.

بالنسبة للمتقدمين على المدن الجامعية في جدة او مدينة الأحساء يتم تقديم استمارة الالتحاق على موقع الجامعة الإلكتروني او عبر الموقع الرسمي لجامعة الملك سعود للعلوم الصحية.

نسب قبول الطلاب بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

يتم احتساب نسب القبول في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية وفق بعض المعايير التي تم تحديدها من قبل الجامعة، ونسب القبول 30% و30% و40%، حيث يتم احتساب نسب القبول على النحو التالي:

يتم احتساب النسبة الموزونة وفق المعادلة: نسبة الثانوية العامة 0.30 + درجة القدرات العامة 0.30 + درجة اختبار التحصيلي 0.40.

النسبة العامة لقبول الطلبة هي نسبة الثانوية العامة 30%.

درجة اختبارات القدرات العامة يتم احتساب نسبة على ألا تقل عن 30%.

يتم حساب درجة اختبارات التحصيلي بنسبة لا تقل عن 40%.

شروط القبول في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية 1444

تتوفر بعض الشروط اللازمة للقبول في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، وهي تتمثل في التالي: