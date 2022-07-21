نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط القبول في كلية الضباط السعودية 1444 – 2022 كلية الملك فهد الأمنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كلية الملك فهد الأمنية الحكومية السعودية هي واحدة من المؤسسات الأمنية التي تتبع وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، وهي توجد في شرق مدينة الرياض، وقد أوضحت كلية الملك فهد الأمنية شروط القبول في كلية الضباط والإجراءات اللازم اتباعها لقبول الطلاب، إليكم نوضح المزيد من التفاصيل كما نوضح التخصصات التي تحتاج إلى اختبار تخصصي بالكلية، تابع للمزيد.

شروط القبول في كلية الضباط

تتوفر بعض الشروط التي يتم فرضها من قبل إدارة القبول والتسجيل في كلية الملك فهد الأمنية، والتي يجب توفرها في المتقدم إلى كلية الضباط، إليكم نستعرض الشروط، والتي تتمثل في التالي:

يجب أن يكون الفرد المتقدم للتسجيل في كلية الضباط سعودي الجنسية أصل ومنشأ.

كما يجب أن يكون قد تعدى عمره 22 سنة، أو قد أتم عمر 22 سنة كحد أدنى، على ألا يتجاوز عمره 30 عامًا.

يجب أن يمون متمتعًا باللياقة الطبية، وألا يكون لديه أية أمراض معدية، وخالي من العاهات الجسدية أو العقلية.

أيضًا يجب أن يكون حاصلًا على المؤهلات النظامية المطلوبة من قبل الكلية، على أن يكون تقديره بها لا يقل عن الجيد، وحاصلًا عليها من أي من الجامعات المعتمدة.

أن يكون حسن السير والسمعة.

يجب ألا يقل طوله عن 168 سم.

أيضًا من المفترض أن يكون المتقدم قد اجتاز الامتحانات التقويمية.

يجب أن يكون قد اجتاز المقابلة الشخصية بنجاح.

ألا يكون متزوجًا من أجنبية غير سعودية.

ألا يكون قد تم تعيينه بأي وظيفة حكومية أو وظيفة عسكرية، وألا يكون قد تم تعيينه في أي مؤسسة تابعة للخدمة المدنية السعودية.

أيضًا يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة جامعية بانتظام كلي.

التخصصات التي تحتاج إلى اختبار تخصصي

يتوفر بكلية الكل فهد الأمنية مجموعة من التخصصات الجامعية التي يخضع لها المنتسبين للجامعة أو الخريجيني منها، وتلك التخصصات تحتاج إلى اختبار تخصصي، والتخصصات هي:

تخصص الآداب قسم لغة عربية.

تخصص الآداب قسم محفوظات ووثائق “مكتبات”.

شريعة ودراسات إسلامية قسم دعوة.

تخصص شريعة ودراسات إسلامية قسم شريعة.

شريعة ودراسات إسلامية قسم مذاهب معاصرة.

هذا ويتم استقبال الطلاب في كلية الملك فهد الأمنية وفق جدول زمني محدد ليتم التوقف عن القبول في حال تم تجاوز 5 أضعاف العدد المطلوب من قبل الكلية.

على أن يجتاز المتقدم الشكف الطبي والمقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية والاختبارات التخصصية.

ويتم صدور القبول المبدئي للطلاب الذي مفاده قبول المتقدمين طبقًا لقواعد الكلية العامة للقبول.