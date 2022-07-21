نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “ماتش النهائي” موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر لعام 2021 \ 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظرالملايين من الجماهير المصرية موعد مباراة الأهلي والزمالك في بطولة نهائي كأس مصر لكرة القدم لموسم 2021- 2022، والتي من المقرر إقامتها مساء يوم الخميس المقبل، 21 يوليو 2022، حيثحجز فريق النادي الأهلي مقعده فيتلك البطولة الهامة بعد فوزه على فريق بتروجت في النصف نهائى، بهدفين دون أي رد، بينما انتصر فريق المالكي على نظيره فريق أسوان في نفس المرحلة بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تم تحديد موعد مباراة الأهلي والزمالك في بطولة نهائي كأس مصر لموسم 2022، حيث من المقرر أن يواجه فريق المارد الأحمر غريمه المالكي في تمام التاسعة مساء يوم الخميس المقبل في استاد القاهرة الدوليفينهائي كأس مصر، ومن المفترض أن تنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الأهلي والزمالك مع تنظيم استوديو تحليلي قبل انطلاق اللقاء المرتقب بوجود كوكبة من ألمع نجوم الكرة المصرية.

وفي السياق ذاته يذكر أنه حرص لاعبو النادي الأهلي على عقد أكثر من جلسة مع زملائهم بالفريق على مدار اليومين الماضيين لتحفيزهم على كسب تلك المباراة الهامة من أجل مُصالحة الجماهير بعد ما حدث في المباراة الأخيرة مع بيراميدز وخسارة المباراة بثنائية نظيفة، كما طالب اللاعبون الكبار، بقيادة الكابتن محمد الشناوي والكابتن وليد سليمان وعمرو السولية ورامي ربيعة وأيمن أشرف وغيرهم، بضرورة الاجتهاد خلال التدريبات وبذل أقصى جهدمن أجل تقديم أفضل عرض واحراز نتيجة قوية أمام الزمالك.

موعد مباراة الأهلي والزمالك وفعاليات المباراة

بعد تحديد موعد مباراة الأهلي والزمالك، أكد اللاعبون الكبار أن غضب الجمهور بعد الخسارة من بيراميدز أمرطبيعي، في إطار “غيرة جمهور الأهلي على الفريق ورغبته القوية في تحقيق الفوز للحفاظ على مكانتهو استعادة درع الدوري، خاصة بعد أن الفريق خسر الأهلي بطولة أفريقيا منذ بضعة أسابيع أمام الوداد المغربي.

وأخيراً طالب الحارس محمد الشناوي من لاعبي الفريق بعدم الحزن من الغضب المسيطر على الجمهور، طالما كان ذلك الهجوم ليس به أى تجاوزات، وأكد أن الجميع مصلحته واحدة وهي الفوز والتتويج بتلك البطولة الهامة.