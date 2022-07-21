تخصصات بدون تحصيلي بجامعات السعودية 1444 للطلاب من الراغبين في التسجيل بمختلف الجامعات بالمملكة، دون الحاجة للنجاح باختبار التحصيلي، واختبار التحصيلي من الاختبارات الهامة التي يتم تنظيمها من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية، والاختبار يكون موحد على جميع طلاب المملكة من خريجي الثانوية العامة، كما أن القائمين عليه، يحاولون من خلال الجهود المبذولة، تحقيق العدل بين جميع المتقدمين، إذ يتم الاعتماد على نتيجة الاختبار، في تحديد نتيجة القبول بمختلف الجامعات بالمملكة.

تخصصات بدون تحصيلي بجامعات السعودية 1444

وكان العديد من طلاب الثانوية بالمملكة قد تساءلوا عن إمكانية قبولهم بجامعات بالمملكة بدون اختبار تحصيلي، وحقيقة الأمر، أن بعض التخصصات تقوم بقبول الطلاب بدون الحاجة لاختبار تحصيلي، أبرزها التخصصات النظرية، كذلك الجامعة السعودية الإلكترونية، تقوم بقبول الطلاب بجميع تخصصاتها بدون الحاجة لاختبار تحصيلي، ومن أبرز التخصصات التي يمكن التسجيل بها:

تخصصات في جامعة الإمام محمد بن سعود:

اختصاص اللغة العربية. تخصصات كلية الشريعة. مسار الإعلان والاتصال. تخصص العلوم الاجتماعية. تخصصات كلية الشريعة كليات أصول الدين الإسلامي. مسارات اللغات والترجمات.

تخصصات جامعة أم القرى:

اختصاص إدارة الأعمال. تخصص المسار الإدارية. اختصاص السياحة والفنادق. تخصص التسويق. المسار النظري المسموح للطلاب فقط. تخصص إدارة أعمال الحج والعمرة. اختصاص المحاسبة. اختصاص السياحة والفنادق.

تخصصات جامعة الجوف:

كلية العلوم والآداب اختصاص الفنون. كلية العلوم والآداب اختصاص لغة عربية اختصاص الدراسات الإسلامية كلية العلوم والآداب اختصاص إدارة الأعمال كلية العلوم والآداب اختصاص اللغة الانجليزية كلية العلوم والآداب اختصاص تعليم الطفولة المبكرة. كلية المجتمع اختصاص الإدارة المالية كلية المجتمع اختصاص اللغة الانجليزية كلية العلوم والآداب اختصاص اللغة الانجليزية كلية العلوم والآداب اختصاص اللغة العربية كلية العلوم والآداب اختصاص اختصاص الدراسات الإسلامية كلية العلوم والآداب اختصاص إدارة الأعمال كلية المجتمع اختصاص الإدارة المالية كلية المجتمع اختصاص اللغة الانجليزية.

تخصصات جامعة الملك سعود: