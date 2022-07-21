تخصصات تحضيري علمي جامعة الملك عبد العزيز 1444 لطلاب السعودية

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عمر شويل - جدة تخصصات تحضيري علمي جامعة الملك عبد العزيز 1444 المقدمة من جامعة الملك عبد العزيز للطلاب بالمملكة العربية السعودية، من الراغبين في الانضمام للجامعة، وتحرص جامعة الملك عبد العزيز على إتاحة العديد من التخصصات للطلاب للدراسة، ليتمكنوا من خلالها، من التأهل للانضمام لسوق العمل، وتتنوع التخصصات الموفرة من الجامعة بين “الأدبية والعلمية”، وجامعة الملك عبد العزيز من الجامعات الحكومية بالمملكة، والتي يقع مقرها الرئيسي في مدينة جدة، ويرجع تاريخ تأسيس الجامعة لعام 1387 هجريًا، وهي من أهم الجامعات بالمملكة.
تخصصات تحضيري علمي جامعة الملك عبد العزيز 1444
وتضم جامعة الملك عبد العزيز بالسنة التحضيرية لشعبة العلمي، العديد من التخصصات المقدمة للطلبة والطالبات بالمملكة، ومن أبرز التخصصات التي توفرها الجامعة الآتي:
- الجيولوجيا والأحياء البحرية.
- الكيمياء والكيمياء الحيوية.
- الفيزياء والفلك.
- الطب العلوم الأساسية والسريرية.
- الأحياء.
- الرياضيات والإحصاء.
- الهندسة.
- العلوم الطبية والتطبيقية
- التغذية الإكلينيكية.
- الأشعة التشخيصية.
- العلاج الطبيعي.
- المختبرات الطبية.
- علوم الأرض
- التسريب.
- الجيوفيزياء.
- الجيولوجيا البنائية.
- جيولوجيا البترول.
- جيولوجيا الماء.
- الاستشعار عن بعد.
- الثروة المعدنية
تخصصات جامعة الملك عبد العزيز للبنات “أدبي انتظام”
كذلك تتيح جامعة الملك عبد العزيز للبنات، العديد من التخصصات التي يمكن التسجيل بها، وتلقي تدريب جيد، يمكنهن من الانضمام لسوق العمل، ومن بين التخصصات الأدبية التي تقدمها الكلية للبنات:
- الحقوق.
- الاتصال والإعلام.
- الجغرافيا والتاريخ.
- علم الاجتماع.
- مسار الترجمة.
- علم النفس.
- اللغات الأوروبية.
- كلية الأعمال.
- الآداب والعلوم الإنسانية
- لاقتصاد والإدارة
- كلية العلوم والآداب
- الاقتصاد المنزلي
- التصاميم والفنون
- فنون إسلامية.
تخصصات جامعة الملك عبد العزيز للبنات “انتظام علمي”
وبالنسبة للطالبات التابعات لشعبة العلمي، فإن الجامعة توفر لهن العديد من التخصصات التي يمكن التسجيل بها، وتتضمن القائمة التخصصات التالية:
- الرياضيات التطبيقية.
- الطب البشري والصيدلة.
- هندسة الحاسب.
- الذكاء الاصطناعي.
- هندسة البرمجيات.
- إدارة سلسلة الإمداد.
- علوم الأرض والبحار والأرصاد.
- نانو فيزياء.
- المحاسبة
تخصصات جامعة الملك عبد العزيز للشعبة الأدبية
وللشعبة الأدبية، تتيح جامعة الملك عبد العزيز للراغبين، العديد من التخصصات التي يمكن التسجيل بها، وتتضمن القائمة التخصصات التالية:
- نظم الخرائط ومعلومات علم الجغرافيا.
- اللغات الأوروبية.
- اللغة الإنجليزية.
- الدراسات الإسلامية والشريعة.
- التنمية الإقليمية والموارد.
- الدراسات البيئية.
- التخطيط العمراني.
- اللغات الأوروبية.
- التخطيط العمراني.
- التاريخ.
- الإعلان في كلية الإعلام.
- الجغرافيا.
- الخدمة الاجتماعية داخل قسم علم الاجتماع.
- علم الاجتماع.
- الإرشاد السياحي داخل قسم السياحة.
- علم المعلومات.
- آداب اللغات الأوروبية.
- علم النفس.
- الآداب في قسم اللغة العربية.
- اللغة العربية.
- مهارات الاتصال.
- الإعلام
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