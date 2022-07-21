نسبة القبول لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن 1444 وأهم الشروط

نسبة القبول لجامعة البترول 1444 والتي تعتبر من أهم الجامعات بالمملكة، ويحرص كل عام، أعداد كبيرة من الطلاب على التسجيل والقبول بها، وجامعة البترول يقصد بها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وهي من أبرز الجامعات الحكومية بالمملكة العربية السعودية، وتتلقى الجامعة دعم كبير من قبل وزارة التعليم السعودية، كما يمكن القول أنها من أهم المؤسسات التعليمية على المستويين المحلي والعالمي، وكانت الجامعة قد تم تأسيسها بداية من عام 1963 ميلاديًا.

نسبة القبول لجامعة البترول 1444

تضع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن للمتقدمين للتسجيل بالجامعة من طلاب الثانوية العامة، نسبة قبول يجب تحقيقها حتى يتم قبول المتقدمين، وكانت الجامعة قد كشفت أن الحد الأدنى لنسبة القبول التي يجب على جميع الطلاب بالثانوية تحقيقها، حتى يتم قبولهم بالدراسة هي 91%، يقوم الطالب بتحقيقها بواقع:

30% من اختبار القدرات العامة

20% من الشهادة الثانوية

50% من اختبار التحصيلي

شروط القبول في كلية الملك فهد للبترول والمعادن 1444

وتضع كلية الملك فهد للبترول والمعادن للمتقدمين للتسجيل من حملة شهادة الثانوية العامة، عدد من الشروط والضوابط التي يجب مراعاة توافرها لدى جميع المتقدمين حتى يتم قبولهم، ومن بين الشروط التي كانت الجامعة قد وضعتها لجميع المتقدمين:

أن يكون الطالب حامل لشهادة الثانوية بنظام المقررات.

أن يكون الطالب خريج ثانوية لنفس العام الذي قام بالتقديم فيه بالجامعة.

أن يكون الطالب حاصل على الشهادة من المملكة أو من الخارج ولكن يجب معادلتها من وزارة التعليم

أن يقوم بإرفاق النسبة المئوية التي حصل عليها مع شهادة الثانوية المقدمة.

الحد الأدنى للعمر المقبول 17 سنة ولا يقبل بأقل من هذا

يجب أن يتمكن الطالب من اجتياز اختبار القدرات والحصول على المعدل المطلوب

يجب أن يتمكن الطالب من اجتياز اختبار التحصيلي والحصول على المعدل المطلوب.

أن يتمكن من اجتياز النسبة الموزونة المحددة من الكلية

لا يتم قبول الطلاب الذين سبق وتم قبولهم بكلية الملك فهد للبترول والمعادن

القبول بمختلف التخصصات التي تتيحها الجامعة، يكون متاح وفق النسبة الحاصل عليها الطالب.

يجب أن يتمكن الطالب من اجتياز اختبار اللغة الانجليزية.

الأوراق المطلوبة للتسجيل بجامعة الملك فهد

أما بالنسبة لقائمة الأوراق التي يجب تقديمها للمتقدمين للتسجيل بجامعة الملك فهد، فقد جاءت بحسب بيان الجامعة كالتالي: