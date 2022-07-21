الدفاع الروسية: فتح ممرين آمنين للسفن عبر بحرى آزوف والأسود

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، عن وزارة الدفاع الروسية فى بيان قولها إن: "الممر الإنسانى فى البحر الأسود سيسمح للسفن بالعبور يوميا من الساعة 08:00 حتى 19:00 بتوقيت موسكو لمغادرة موانئ خيرسون ونيقولاييف وتشرنومورسك وأوتشاكوف وأوديسا ويوجنى فى اتجاه الجنوب الغربى".

وأضافت الدفاع الروسية فى بيانها أن ممر بحر آزوف سيعمل على مدار الساعة، ويمكن للسفن الراسية فى ميناء ماريوبول المغادرة عبره باتجاه البحر الأسود.

وكانت البحرية الروسية أعلنت فى وقت سابق عن تطهير مياه ميناء مدينة ماريوبول المحررة بجمهورية دونيتسك من الألغام التى زرعتها قوات كييف لتأخير الإنزال الروسى.