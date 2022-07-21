حريق هائل فى العاصمة الروسية موسكو (تفاصيل بالفيديو)

جدة - نرمين السيد - وأفادت المصادر "تاس"، بأن النيران اشتعلت على مساحة 1000 متر مربع، فى سطح المبنى المكون من خمس طوابق بمنطقة لينينسكى بروسبكت فى موسكو.
وأكدت خدمات الطوارئ فى أنه تم إجلاء 400 ساكن من المنزل، وإنقاذ شخص كان عالقا فى مصعد المبنى، فيما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.
وبحسب وكالة تاس، شارك 142 شخصا و 44 قطعة من المعدات، بما فى ذلك طائرة هليكوبتر، فى القضاء على الحريق، كما تم حظر حركة المرور فى المنطقة المحيطة بالحريق.
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