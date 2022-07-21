روسيا تسقط طائرتين مسيرتين غرب سوريا

جدة - نرمين السيد - وأكد المتحدث العسكرى، فى تصريحات مساء اليوم الأربعاء، أن الجماعات المسلحة تواصل محاولاتها للهجوم على قاعدة حميميم العسكرية بالطائرات المسيرة.

وأضاف أن قاعدة حميميم تعمل بشكل طبيعى، ولم تقع إصابات أو أضرار نتيجة الهجوم.