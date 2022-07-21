نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2022 والقناة الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس لقاء ينتظره عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان في جمهورية مصر العربية والوطن العربي حيث أن جماهير الاهلي والزمالك تكون حافلة في كل مكان، ودائماً ما تحمل مباريات الأهلي والزمالك إثارة متميزة حيث أنها تعرف بمباراة القمة الأهلى ضد الزمالك نهائي كأس مصر الذي كان من الفترض أن يكون العام الماضي، ولكنه تأجل حتى اليوم لنتابع معكم الليلة لقاء دراماتيكي القمة المشتعلة بين ريكادو سواريش المدير الفني للنادي الأهلي والبروفيسور فيريرا ملك الحلول كما يقال عليه نتابع معكم رصد تفاصيل لقاء القمة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

يدخل النادي الأهلي تلك المباراة النهائية بعد تخطيه بتروجت في دور قبل النهائي بنتيجة واحد صفر ولكنه قد شهد هزيمة غير معتاده في الدوري المصري في أخر لقاء له أمام نادي بيراميدز وهذا اللقاء جعل الأهلي يبتعد بشكل نسبي عن تصدره للدوري في الوقت الحالي، ولكن المنافسة مستمرة حتى النهاية، لذلك يريد المارد الأحمر أن يفرح جماهيره بمحاولة تحقيقة البطولة كأس مصر على حساب غريمة نادي الزمالك.

بينما على الصعيد الأخر الأبيض المنتشي الفارس الأبيض مع فيريرا يقدم عروضاً أكثر من رائعة ويقترب بشدة من الحصول على لقب الدوري في حال عدم تعثر في خلال التسع مباريات المتبقية له في الدوري، ويريد أيضاً البروفيسور أن يلحق بالأهلي الهزيمة الثانية توالياً عقب الخسارة من بيراميدز مستغلاً الحالة الأفضلية له حتى يدرج في قاموس فيريرا بطولة كأس مصر ويردي النادي الملكي تحقيق الثنائية هذا الموسم، لذلك من المتوقع أن نشهد مباراة متميزة للغاية نتابعها معكم بالتفاصيل.

يدخل نادي الزمالك المباراة ويغيب عنه اللاعب الشاب الرائعة سيف جعفر واللاعب أيضاً المميز في المباريات الأخيرة يوسف أسامة نبيه إثر تعرض الإثنين للإصابة في التدريبات، وعاد مرة أخري إلى قائمة نادي الزمالك الخلوق محمد عبد الشافي.

موعد مباراة الزمالك والأهلي اليوم كأس مصر

تقام مباراة القمة بين الزمالك والاهلي اليوم في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، وتنقل المباراة على قناة أون تايم سبورت.