سيارات مستعملة للبيع بالسعودية بأسعار وبحالة ممتازة

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تم ضخ كميات كبيرة من السيارة تويوتا بجميع إصدارتها وماركاتها في سوق السيارات المستعملة داخل المملكة العربية السعودية والتي تتميز بسرعتها العالية وبقوة تحملها على الطرق الوعرة بالإضافة إلى كمالياتها ووسائل الراحة والأمان المتوفرة في جميع إصدارات السيارة تويوتا بأسعار في متناول المواطن ذات الدخل المتوسط. سيارة تويوتا كورولا مستعملة 2017 للبيع للبيع سيارة تويوتا كورولا مستعملة أول إستخدام 2017 للبيع في مدينة تبوك.

السيارة تويوتا كورولا من طراز أوتوماتيك XLI 1.6.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كورولا الديزل.

السيارة تويوتا كورولا بها بناقل حركة أوتوماتيك.

سعر بيع السيارة تويوتا كورولا مستعملة 15000 ريال سعودي.

السيارة تويوتا كورولا متوفرة بلون خارجي أبيض.

السيارة تويوتا كورولا تم قيادتها 89000 كيلو متر.

السيارة تويوتا كورولا مزودة بمكيف وباور وريموت كنترول ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية.

السيارة بها مشغل دي في دي وراديو كاسيت وجنوط.

للحصول على السيارة تويوتا كورولا يرجى التواصل مع البائع على الرقم 00966590496245. للبيع سيارة تويوتا كامري 2019 مستعملة سيارة تويوتا كامري أول إستخدام 2019 مستعملة للبيع في مدينة الرياض.

السيارة تويوتا كامري متوفرة بلون خارجي فضي.

سعر بيع السيارة تويوتا كامري مستعملة 35000 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا كامري أوتوماتيك.

السيارة تويوتا كامري تم إستخدامها 174000 كيلو متر.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كامري البنزين.

للحصول على السيارة تويوتا كامري يرجى التواصل مع البائع على الرقم 00966582551969 أو عن طريق الواتس آب على الرقم 0582551969. للبيع سيارة تويوتا برادو 2013 مستعملة سيارة تويوتا برادو أول إستخدام 2013 مستعملة للبيع في مدينة الرياض.

سعر بيع السيارة تويوتا برادو مستعملة كاش 30000 ريال سعودي.

سعر بيع السيارة تويوتا برادو مستعملة تقسيط 33000 ريال سعودي.

عداد المسافات المقطوعة للسيارة تويوتا برادو بلغ 94000 كيلو متر.

اللون الخارجي للسيارة تويوتا برادو أبيض.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا برادو البنزين.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا برادو أوتوماتيك.

السيارة تويوتا برادو بمواصفات خليجية مشروط بالكامل.

السيارة تويوتا برادو بها فتحة سقف وبصمة ومقاعد جلد ومرايا كهرباء.

يستطيع المشتري التواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا برادو عن طريق الواتس آب على الرقم 00966595027587 أو عن طريق الإتصال على الرقم 0595027587. عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للبيع بالسعودية بأسعار وبحالة ممتازة - ثقفني

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