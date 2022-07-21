نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التبليغ عن العلامات التجارية المقلدة بوزارة التجارة السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة العلامات التجارية المقلدة، فقد أعلنت وزارة التجارة السعودية بالمملكة العربية السعودية، عن توفير بعض الإجراءات الخاصة بالعلامات التجارية المقلدة وتحديد بعض المسارات للتبليغ عنها في الهيئة السعودية للملكية الفكرية؛ ويأتي تفعيل هذه الإجراءات تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء في تاريخ 9/ 14/ 1439هـ الذي يوافق يوم 29/ 5/ 2018 الذي بمقتضاه تمت الموافقة على تنظيم الهيئة حتي تصبح الجهة الرسمي المختصة والمعنية بكافة المجالات الملكية الفكرية داخل المملكة، والعمل علي حمايتها ورعايتها وتوفير طرق مباشرة من أجل إنفاذها ومباشرة الأعمال الخاصة بإنفاذ العلامات التجارية وفق الأنظمة ذات العلاقة، وسوف نوضح لكم طريقة التبليغ عن العلامات التجارية المقلدة.

التبليغ عن العلامات التجارية المقلدة

أكدت وزارة التجارة بأن تسجيل العلامات التجارية أو القيام بالإبلاغ عن العلامات المقلدة يتطلب من كل شخص أن يقوم بالتواصل مع الخدمة المخصصة لها مع هيئة الملكية الفكرية، من أجل اتخاذ التدابير اللازمة والإجراءات الضرورية من أجل المساهمة في حفظ حقوق الملكية الفكرية لجميع الأفراد بالمملكة ولجميع المنشآت العاملة في المملكة، ويتم التبليغ بهذه الخطوات:

يجب الدخول إلي الموقع الإلكتروني التالي: الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

النقر علي الدخول لقسم الخدمات الإلكترونية.

الضغط علي الإبلاغ عن انتهاك.

تحديد الاختيار علي تبويب (رفع دعوي انتهاك).

الضغط علي تسجيل الدخول عبر بيانات النفاذ الوطني الموحد.

إدخال رقم بطاقة الأحوال في المكان المخصص لذلك.

الضغط علي خدمات العلامات التجارية المقلدة.

إدخال البيانات الخاصة بالعلامة التجارية التي بناءً عليها يتم تقديم بلاغ.

إدخال رقم الجوال والبريد الإلكتروني.

النقر علي إرسال الطلب.

رقم تواصل الهيئة السعودية للملكية الفكرية

يستطيع جميع المستفيدين والمواطنين في المملكة العربية السعودية التواصل مع الهيئة من خلال الرقم المباشر التالي (920021421) أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني التالي ([email protected]) من أجل تقديم الأسئلة الخاصة بكل شخص وتقديم الاقتراحات المختلفة.

مجالات الملكية الفكرية

تتنوع المجالات الخاصة بالملكية لتشمل كل من (براءات الاختراع، العلامات التجارية، حقوق المؤلف، النماذج الصناعية، الأصناف النباتية، الدارات المتكاملة) وفي حالة وجود أي انتهاك لكل ما يخص هذه المجالات، يستطيع الجميع تقديم بلاغ عبر منصة الهيئة الإلكترونية.