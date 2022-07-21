نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مضمونة 100 % طريقة شحن شدات ببجي 2022 عن طريق الـ ID من الموقع الرسمي في المقال التالي
شحن شدات ببجي، منذ فترة اشتهرت لعبة ببجي موبايل كثيراً حتى أصبحت ضمن أفضل ألعاب القتال والحرب الجماعية التي يمكن لعبها مع الأصدقاء، حيث تدور فكرة اللعبة حول غرفة ينضم لها اللاعب لأصدقائه لبدء اللعب، ويتقمص اللاعب شخصية محارب يقاتل العدو في اللعبة حتى يتقدم في مستويات اللعبة ويكون موقفه قوي، ولهذا يحتاج دائماً لشحن الشدات حتى يقوم بتطوير أسلحته أو الشخصيات الخاصة به في اللعبة.
مواقع شحن شدات ببجي
يمكن للاعب أن يقوم بشحن شدات ببجي لحسابه الشخصي في اللعبة بشكل مجاني، وهذا يكون بعدما يتم اللاعب بعض المهام التي يقدمها اللاعب له وبعدها يقوم بكسب نقاط على كل مهمة قام بها وأتمها بشكل كامل.
وبعد ذلك يتم استبدال النقاط هذه بشدات لعبة ببجي، وهذه المهام التي يجب على اللاعب القيام بها تكون تنزيل برامج، أو تنزيل ألعاب، وهناك بعض الأسئلة التي يجب الإجابة عنها، وأيضاً مشاهدة بعض الإعلانات الترويجية في اللعبة.
شحن شدات ببجي عن طريق الأيدي من الموقع الرسمي
بعد عمليات البحث المتكررة للوصول إلى طريقة مضمونة لشحن شدات ببجي دون تجميع نقاط وبخطوات سهلة وبسيطة، يتم ذلك عن طريق شراء الشدات من خلال موقع لعبة ببجي موبايل الرسمي بالخطوات التالية:
- الدخول على موقع شراء شدات ببجي الرسمي midasbuy.
- بعد ذلك يقوم اللاعب بكتابة رقم المعرف الخاص به في لعبة ببجي.
- ثم يحدد الطريقة المناسبة للدفع بعملة الريال السعودي إما باستخدام البطاقة الائتمانية، أو باستخدام الموبايل.
- بعد ذلك يقوم اللاعب بالنزول لأسفل الصفحة ويحدد عدد الشدات الذي يرغب بهم وبجانبهم الأسعار.
- في النهاية يجب على اللاعب الضغط على أيقونة الدفع الآن، ومباشرةً سوف يتم تحويل اللاعب لصفحة يجب ملء كافة البيانات الخاصة ببطاقة الدفع، ويقوم بكتابة البيانات وبعدها مباشرةً سوف يتم سحب مبلغ الشدات من البطاقة، وسترسل الشدات مباشرةً لحساب اللاعب في ببجي موبايل.
أسعار شحن شدات ببجي 2022
- عند شحن 60 شدة يتم دفع مبلغ 3.69 ريال سعودي، وسوف يحصل اللاعب على 3 شدات هدية.
- عند شحن 300 شدة يدفع اللاعب مبلغ 17.99 ريال سعودي، وسيحصل غبي عدد 40 شدة هدية.
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