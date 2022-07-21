خطوات وشروط عمل عقد اجير للوافد والمقيم 1444 وشروط اجير للسوريين فى المملكة

خطوات وشروط عمل عقد اجير للوافد والمقيم 1444 وكيفية التسجيل في أجير وتكلفة عقد اجير للوافدين والمقيمين وكذلك شرط عمل عقد اجير للسوريين حيث أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برنامج أجير الذي يقدم الخدمات الالكترونية للعمال الوافدين المؤقتين وكذلك العمل علي سهولة وصول صاحب العمل الي العامل ويعمل البرنامج علي تحديد أماكن العمال واعدادهم وخبراتهم ليتم تغطية سوق العمل بتلك العمالة الوافدة والتي قامت بخطوات التسجيل في برنامج أجير حيث يعد التقديم في أجير للوافدين ضمانة لحقوق العامل وصاحب العمل بشكل قانوني عن طريق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

طريقة التسجيل فى اجير

الدخول على رابط موقع نظام اجير الرسمي.

ثم كتابة البيانات التالية: رقم الهوية. ثم الاسم الأول والأخير. بعد ذلك كلمة المرور وتأكيدها مرة ثانية. ايضا ادال رقم الجوال. ثم البريد الالكتروني.

وأخيرا الضغط على خيار تسجيل مستخدم جديد فى اجير.

خطوات عمل عقد اجير للمقيم والوافد 1444

أولا يجب الدخول على رابط موقع برنامج اجير الرسمي.

ثم تسجيل الدخول الى الموقع بالحساب الذي تم انشائه.

وبعد ذلك تحديد خدمة اصدار اشعار مؤقت.

ايضا يجب ادخال كافة البيانات المطلوبة.

وبعد ذلك عمل عقد مع الجهة المستفيدة والعمالة المطلوبة لإصدار العمل المؤقت.

ثم الموافقة على دفع نفقات الخدمة.

ايضا يجب الاطلاع على الشروط والاحكام والموافقة عليها.

كذلك يجب طباعة الاشعار والاحتفاظ به ثم ختمه وتوقيعه من قبل المنشأة.

وأخيرا استلاك كافة الاشعارات الخاصة بعقد العمل.

شروط اجير للسوريين فى المملكة

أولا يجب ان يملك المواطن السوري تأشيرة زيارة الى السعودية.

ثم يجب ان يكون فئة المواطن السوري من الذكور الذين تزيد أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً ولا تتجاوز الستين عاماً.

كذلك يجب ان يكون المواطن السوري قد قام بدفع تكلفة اشعار العمل المؤقت للزائر السوري والذي يبلغ الف ومئاتي ريال سعودي وذلك لفترة ستة اشهر من يوم اصدار اشعار العمل المؤقت من برنامج اجير للسوريين.

تكلفة ورسوم عقد اجير

تبلغ رسوم عقد اجير وفق ما أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن ان تكلفة عقد اجير هى مائة وستين ريال سعوديا شهريا وذلك عن كل شهر مسجل من تاريخ اصدار تصريح العمل المؤقت حيث لا تتجاوز المدة اثني عشر شهراً وتلك اقصي مدة يتم الحصول عليها بعد التسجيل فى برنامج اجير.