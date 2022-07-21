الصحة العالمية: أعداد المصابين بفيروس كورونا تضاعفت فى الأسابيع الماضية

ودعا "تادروس" خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم الأربعاء فى جنيف، كافة بلدان العالم إلى أن تستعد لمواجهة أى انتشار لفيروس كورونا، وحذر من أن البلدان التى لم تعزز استجابتها تخاطر بشكل كبير خاصة وأن المستشفيات والنظم الصحية فى الكثير من البلدان ليست مستعدة.
وناشد مدير عام منظمة الصحة البلدان الاستمرار فى إجراء الاختبارات والقيام بعمليات الرصد وإعطاء اللقاحات للفئات المعرضة للخطر مثل المسنين والعاملين الصحيين والمصابين بأمراض مزمنة.
على صعيد آخر وفيما يخص تطور انتشار مرض فيروس جدرى القرود، قال مدير عام منظمة الصحة إن هناك 14 ألف حالة تم الإبلاغ عنها حتى الآن من 70 بلدا، وأشار إلى أن معظم الحالات هى من أوروبا، وحذر من أن معظم البلدان لا تمتلك معدات التشخيص وهو ما يصعب من حصر الأعداد الحقيقية للمصابين.
وأكد الدكتور تادروس أن إحدى التحديات فى مواجهة جدرى القرود هى نقص المعلومات والبيانات ، ولفت إلى أن منظمة الصحة تقوم بالعمل مع المرضى والجهات الاجتماعية لتعميم التوجيهات حول التدابير التى يجب اتباعها خاصة مع المجموعات المعرضة للخطر.
ولفت مدير عام المنظمة الدولية إلى أن لجنة الطوارئ الصحية سوف تعقد اجتماعا بدعوة من المدير العام غدا الخميس فى جنيف، وذلك لمناقشة ما إذا كان جدرى القرود يمثل طارئة صحية تستحق قلقا عالميا.
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