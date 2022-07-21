العالم اليوم - واشنطن تكشف تقديراتها لخسائر روسيا البشرية في الحرب

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 21 يوليو 2022 12:21 صباحاً - أعلنت الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، الأربعاء، تقديراتها لأعداد القتلى والمصابين بين الجنود الروس، في الهجوم الذي تشنه موسكو على أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي.

وقال مدير الـ"سي آي إيه" إن عدد القتلى الروس في حرب أوكرانيا يقدر بنحو 15 ألفا، وعدد المصابين 3 أمثاله، أي حوالي 45 ألف عسكري.

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