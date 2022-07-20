متطلبات استخراج صك حضانة وشروط حق الحضانة للطفل، يرغب العديد من السعوديين في معرفة كيفية الحصول على صك حضانة الطفل السعودي، ومن خلال بوابة ناجز الإلكترونية أصبح من السهل الحصول على صك الحضانة، وسوف نوافيكم بالتفاصيل عبر موقع ثقفني، فابقوا معنا.

متطلبات استخراج صك حضانة

سوف نقوم بعرض جميع المستندات الخاصة بصك الحضانة من خلال السطور التالية:

يجب أن يمتلك المستفيد من تلك الخدمة حساب على بوابة ناجز

في حالة أن الوكيل هو من يقدم الطلب، يجب أن يمتلك توكيل ساري المفعول.

يجب أن يتم توثيق جميع الأوراق المقدمة للخدمة من أكثر من جهة حكمية. وهي وزارة الداخلية، ووزارة العدل وذلك في حالة إذا كانت صادرة من خارج المملكة العربية السعودية.

في حالة الوكيل هو المتقدم للطلب يجب أن يقوم بوضع الوكالة أيضا مع الطلب بعد أن يقوم الوكيل بتصديقها.

يجب أن يقوم المستخدم بتوفير جميع الوثائق المطلوبة التي تتطلبها الخدمة.



شروط حق الحضانة للطفل في السعودية

متطلبات استخراج صك حضانة وشروط حق الحضانة للطفل، توجد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في الشخص الحاضن للطفل في المملكة العربية السعودية، وهي التي سوف نقوم بعرضها خلال السطور التالية: