نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متطلبات استخراج صك حضانة وشروط حق الحضانة للطفل في المقال التالي
متطلبات استخراج صك حضانة وشروط حق الحضانة للطفل، يرغب العديد من السعوديين في معرفة كيفية الحصول على صك حضانة الطفل السعودي، ومن خلال بوابة ناجز الإلكترونية أصبح من السهل الحصول على صك الحضانة، وسوف نوافيكم بالتفاصيل عبر موقع ثقفني، فابقوا معنا.
متطلبات استخراج صك حضانة
سوف نقوم بعرض جميع المستندات الخاصة بصك الحضانة من خلال السطور التالية:
- يجب أن يمتلك المستفيد من تلك الخدمة حساب على بوابة ناجز
- في حالة أن الوكيل هو من يقدم الطلب، يجب أن يمتلك توكيل ساري المفعول.
- يجب أن يتم توثيق جميع الأوراق المقدمة للخدمة من أكثر من جهة حكمية.
- وهي وزارة الداخلية، ووزارة العدل وذلك في حالة إذا كانت صادرة من خارج المملكة العربية السعودية.
- في حالة الوكيل هو المتقدم للطلب يجب أن يقوم بوضع الوكالة أيضا مع الطلب بعد أن يقوم الوكيل بتصديقها.
- يجب أن يقوم المستخدم بتوفير جميع الوثائق المطلوبة التي تتطلبها الخدمة.
شروط حق الحضانة للطفل في السعودية
متطلبات استخراج صك حضانة وشروط حق الحضانة للطفل، توجد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في الشخص الحاضن للطفل في المملكة العربية السعودية، وهي التي سوف نقوم بعرضها خلال السطور التالية:
- يشترط أن يكون الحاضن غير مصاب بأي أمراض سواء كانت أمراض نفسية أو جسدية.
- لابد أن يمتلك الحاضن القدرة المادية على تأمين جميع متطلبات الطفل في جميع المراحل التعليمية المختلفة.
- بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يقوم متقدم الطلب أو الحاضن بالقدرة المادية لتأمين مكان مناسب للعيش في بيئة مناسبة له.
- يجب أن تكون الأم غير متزوجة حتى تستطيع الحصول على الحضانة، لأنه في حالة زواج الأم سوف تنتقل الحضانة بصورة تلقائية للجدة من جهة الأم.
- يشترط أن يوفر الحاضن الأمان والرعاية للطفل.
- استطاعة الحاضن توفير الأكل والملبس والمسكن وتوفير الرعاية الصحية للطفل طوال فترة الحضانة.
- يمنع أن يسافر الطفل خارج المملكة العربية السعودية أثناء فترة الحضانة.
- يجب أن يتمتع الحاضن بالقدرة البدنية والصحية اللازمة لرعاية الطفل.
- يمنع منعا باتا للحاضن الذي يثبت أنه قام بأعمال فاسدة أو فاسقة أن يحصل على حضانة الطفل.
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