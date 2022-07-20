كم درجة التحصيلي المطلوبه للنجاح هذا العام 1443 – 1444 وفقًا لهيئة تقويم التعليم والتدريب

كم درجة التحصيلي المطلوبه حيث تختلف درجات النجاح في اختبار التحصيلي من جامعة لأخرى في المملكة العربية السعودية، لهذا يبحث الكثير من الطلاب السعوديين الراغبين في الالتحاق في أحد الجامعات السعودية عن درجة النجاح في اختبار التحصيلي هذا العام وقد يرغب العديد من الطلاب في منحهم أفضل الدرجات في الاختبار التحصيلي من أجل التمكن من الالتحاق في أبرز التخصصات الجامعية في المملكة.

كم درجة التحصيلي المطلوبه

من المشار إليه أن الاختبار التحصيلي لا يكون فيه نجاح أو رسوب، إذ يُمنح الطالب أو الطالبة درجة محددة من ١٠٠، وقد تفرقكم درجة الاجتياز في التحصيلي عن درجة اختبار القدرات عن نسبة الثانوية العامة، لهذا يتم تحديد مستوى الطالب بحسب الدرجات الآتية:

عند حصول الطالب على ٨١ درجة أو أعلى، فيصبح موقع الطالب أكثر من ٥٪.

في حال حصول الطالب أو الطالبة على ٧٨ فأكثر، فيصبح موقع الطالب أعلى من ٢٠٪.

أما عند حصول الطالب على أعلى من ٧٠ درجة، فيكون موقع الطالب أو الطالبة هنا أعلى من ٢٠٪.

في حين أنه في حال الحصول على ٧٠ فأكثر، فسوف يكون موقع الطالب أكثر من ٣٠٪.

بينما حصل الطالب أو الطالبة على ٦٥ درجة فيكون موقعه في المتوسط.

أما عند الحصول على ٦٠ درجة فأقل، فيكون موقع الطالب هنا أقل من ٣٠٪.

ما هي طريقة معرفة درجة اختبار التحصيلي

تقوم هيئة تقويم التعليم بإتاحة معرفة الاستعلام عن درجة الاختبار التحصيلي للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة في المملكة العربية السعودية، وذلك عن طريق الآتي: