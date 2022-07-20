نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في قبولي 1444 ومواعيد تقديم الكلية التقنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في قبولي 1444 ومواعيد تقديم الكلية التقنية من أبرز ما تم البحث عنه مؤخرًا حيث تتيح الكلية التقنية مجموعة من الدورات التي يمكن التسجيل بها من خلال بوابة القبول الموحد. والكلية التقنية هي كلية تابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وتديرها مجموعة من الكليات العالمية، وذلك بهدف تقديم التأهيل النوعي المميز بأعلى معايير الجودة للتدريب التقني والمهني للكوادر الوطنية السعودية.

التقديم في الكلية التقنية 2022

أعلنت إدارة التدريب التقني والمهني بالمملكة عن فتح باب القبول الإلكتروني بداية من الأحد الموافق 18-12-1443 حتى 22-12-1443هـ، وذلك للراغبين في التقديم على برامج دبلومات الكليات للبنين والبنات بالمنشآت التدريبية لإتاحة العمل للخرجين من الثانوية العامة ودبلومات المعاهد الثانوية والعمارة للالتحاق بالفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1444.

مواعيد التقديم في الكلية التقنية 2022

أعلنت الكلية التقنية عن مواعيد استقبال الطلاب والطالبات للالتحاق في برامجها للعام الدراسي 1443 سواءً بمرحلة البكالوريوس أو الدبلوم بالفترات الصباحية والمسائية وجاءت المواعيد على النحو الآتي:

فتح باب القبول من الأحد الموافق 18 / 12 1443 هـ وحتى 22/12 / 1443 هـ.

إجراء الفرز للمتقدمين وإعلان المقبولين ومراسلاتهم من 27- 12 – 1443 حتى 29-12-1443.

إجراءات القبول النهائي مع تسديد مستحقات خدمات التدريب للفترة المسائية من 2-1-1444 حتى 20-1-1444.

رابط التسجيل في قبولي 1444

إذا لم يكن لك حسابًا في بوابة قبولي فإمكانك التسجيل من خلال الخطوات الآتية:

قم بزيارة موقع البوابة الإلكترونية.

النقر على تسجيل الدخول ثم النقر على متقدم جديد ثم البدء في إدخال المعلومات المطلوبة للتسجيل بالبوابة.

نوع الهوية، ورقم الهوية، وسنة الميلاد (بالهجري)، ورقم الجوال، وتأكيد الجوال، والبريد الإلكتروني، وتغيير رمز التأكيد، وإدخال رمز التأكيد.

ثم الإقرار بصحة البيانات والموافقة على قيام المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتحقق من البيانات الخاصة بك.

النقر على التسجيل.

تسجيل الدخول في قبولي الكلية التقنية

قم بالدخول إلى البوابة الإلكترونية للقبول.

النقر على تسجيل الدخول.

ثم إدخال رقم الجوال أو بطاقة الأحوال أو البريد الإلكتروني وإدخال كلمة المرور في الحقل المخصص لذلك.

ثمَّ الضغط على أيقونة الدخول.

بذلك نكون قد انتهينا من مقالنا حول رابط التسجيل في قبولي 1444 ومواعيد تقديم الكلية التقنية وقدمنا كل المعلومات الخاصة بالتقديم على دبلومات الكلية التقنية.